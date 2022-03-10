快訊

加拿大「狙神」加入烏國抗俄 曾在3.5公里外擊殺敵人

北市前議員常中天聚賭 認罪獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市「一元堂美食茶館」遭警方查獲賭博，並扣得陶瓷籌碼、賭資9萬多元，賭客包括體育前主播、新黨台北市前議員常中天。台北地檢署調查後認為，黃姓場主、常中天等21人都自白犯罪，犯後態度良好，今依職權給予不起訴處分。

檢方調查，黃姓男子去年成立LINE群組「一元堂俱樂部」，以群組內每個人都可當場主，呼叫一聲即可成局為噱頭，訂出入場費1000元並可交換籌碼，邀約賭友至「一元堂美食茶館」2樓玩德州撲克。

去年12月15日下午3點10分，檢警接獲檢舉後前往查抄，查獲包括常中天等21人涉嫌聚賭，依賭博罪將21人移送法辦。據了解，常中天原本先換2000元，後來換至6000元籌碼，最後換了7150元，他說自己小輸。

檢警調查時，包括黃姓場主等21人都坦承在場賭博，黃還懇求檢警能歸還昂貴的陶瓷製籌碼，檢察官考量全數承認犯行，態度良好，雖觸犯賭博罪，今仍依職權給予不起訴處分。

台北市「一元堂美食茶館」遭警方查獲賭博，並扣得陶瓷籌碼、賭資9萬多元，賭客包括體育前主播、新黨台北市前議員常中天。台北地檢署調查後給予黃姓場主、常中天等21人不起訴處分。圖／本報資料照
台北市「一元堂美食茶館」遭警方查獲賭博，並扣得陶瓷籌碼、賭資9萬多元，賭客包括體育前主播、新黨台北市前議員常中天。台北地檢署調查後給予黃姓場主、常中天等21人不起訴處分。圖／本報資料照

賭博 北市

延伸閱讀

陳建仁選北市、陳時中選桃園？ 陳時中：只是想像

北市公共運輸定期票擴大補助 可同時加價購3家共享機車

公車司機飆幹XX想認罪 法官同理心判無罪：他保護乘客

北市闢5路免費掃墓公車 墓區周遭道路實施交管

相關新聞

政院通過性暴力犯罪防制4法 AI換臉性影像盈利可關7年

去年網紅小玉去年涉嫌以AI Deepfake技術將女性臉部移至A片牟利引起各界重視。行政院會中今天通過法務部、衞福部及內...

涉詐領助理費逾500萬元 嘉市議員戴寧被聲押

嘉義市議員戴寧疑涉及詐領助理費案昨天遭檢調搜索，昨天深夜檢方漏夜偵訊後認為涉嫌詐領助理費逾500萬元，今天清晨檢方以有串...

國防「生物偵檢車」採購圖利廠商3億 退役上校9人起訴

國防部採購「生物偵檢車」由冠宇國際電訊得標，辦理採購的退役上校吳明郎、現役女少校邱雅姿涉圖利廠商，檢方搜索、約談依圖利等...

宜蘭縣長林姿妙女兒40萬元交保 宜檢不服再提抗告

宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶涉弊案，上月23日被檢方依涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌聲押禁見，宜蘭地方法院諭知無保請回，檢方不服抗...

影／高雄女酒駕多次仍不怕 知道要被關...哭求放過

高雄市旗山區一名唐姓女子疑因心情不好，在住家附近的公園喝酒後騎機車回家，因沒戴安全帽被巡邏員警攔查，唐女見到員警加速逃逸...

女兒交保被抗告 林姿妙沒回應場面好尷尬

宜蘭縣長林姿妙因涉羅東土地開發等弊案，上月宜蘭地檢署搜索約談，依圖利、財產來源不明等罪嫌聲押林姿妙及林羿伶母女，林姿妙裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。