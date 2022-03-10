北市前議員常中天聚賭 認罪獲不起訴

台北市「一元堂美食茶館」遭警方查獲賭博，並扣得陶瓷籌碼、賭資9萬多元，賭客包括體育前主播、新黨台北市前議員常中天。台北地檢署調查後認為，黃姓場主、常中天等21人都自白犯罪，犯後態度良好，今依職權給予不起訴處分。

檢方調查，黃姓男子去年成立LINE群組「一元堂俱樂部」，以群組內每個人都可當場主，呼叫一聲即可成局為噱頭，訂出入場費1000元並可交換籌碼，邀約賭友至「一元堂美食茶館」2樓玩德州撲克。

去年12月15日下午3點10分，檢警接獲檢舉後前往查抄，查獲包括常中天等21人涉嫌聚賭，依賭博罪將21人移送法辦。據了解，常中天原本先換2000元，後來換至6000元籌碼，最後換了7150元，他說自己小輸。