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調查局分析金融情資奏效 查扣黃琪逾億元犯罪所得

中央社 / 台北10日電

曾詐騙前總統陳水扁的黃琪涉冒充名人詐欺逾億元，案由高院審理中。回顧本案，起於調查局洗錢防制處分析金融情資奏效而破獲，並得以在拘提黃琪後迅速查扣逾億元犯罪所得。

法務部昨天下午舉行媒體茶敘，由調查局洗錢防制處報告國家金融情報中心（FIU）業務，報告提及調查局FIU擔任受理、分析及分送國內外金融情資的角色，另協查逃漏稅、查扣不法所得，成功協助地檢署查扣黃琪近1億200萬元犯罪所得，及侵權網站楓林網主嫌的6700萬元資產。

調查局資料顯示，FIU在民國109年4月間分析金融情資發現，蘇姓男子擔任負責人的公司金融帳戶可疑，經常有大額新台幣及外幣現金存入後，隨即遭提領或匯出，資金來源與去向都不明。

案經台北市調查處追查，發現蘇姓男子為黃琪友人，進而查出黃琪扮女裝佯裝為國泰集團千金蔡佳玲，向劉姓婦人自稱擁有律師資格，可協助取得國泰VVIP、投資房地產、處理訴訟糾紛，詐取劉婦新台幣4981萬元，及日圓、美金、歐元，共計新台幣1億餘元。

台北市調查處109年4月間拘提黃琪到案，依法查扣黃琪藏匿在住處及保管箱的新台幣及日幣現鈔，並緊急函請銀行凍結相關金融帳戶存款，另扣押黃琪使用犯罪所得購買的房地產3間，總計查扣不法所得1億198萬5366元。

台北地檢署於109年8月間起訴黃琪，指控黃琪假冒藝人張清芳、香港首富李嘉誠秘書、國泰千金等名人，安排友人至台大就醫，另向劉姓婦人詐財逾億元、詐欺口罩未遂。

一審台北地方法院判處黃琪有期徒刑1年4月、併科罰金10萬元，得易科罰金部分1年2月徒刑、強制工作3年。案件上訴二審，由台灣高等法院審理中。

調查局事後也對黃琪案做出專題分析，指黃琪以多人名義開立16個銀行帳戶後即迅速存、匯轉移資金，且經常接受國外匯款並立即提領大額現金，還異常頻繁使用保管箱，均為可疑的洗錢表徵。

專題分析也指出，黃琪108、109年間陪同劉姓婦人到日本，詐騙婦人自日本銀行提領日幣2億2800萬元現金，再以「事務所受託待收款」、「法院裁定交保金」、「公司設立資金」等名義向海關申報攜入現鈔，存進金融帳戶或保管箱以隱匿犯罪所得。

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