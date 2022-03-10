揪眾圍毆亂棒打死人 避開頭、腹法官改認傷害致死

王姓男子等人與鄭姓男子因債務糾紛，去年6月22日晚間王男等5人將他載往虎頭埤山區討債未果，分持鋁棒等圍毆，還聯繫梁姓男子等7人一起討債，持棍棒將鄭男打趴後載回租處，鄰居發現時已傷重不治，檢方依殺人罪嫌起訴，台南地院認王等人圍毆時間甚長，但刻意避開頭、腹等重要部位，主觀上應無殺人犯意，改認傷害致死論處。

合議庭指出，18歲王姓男子、25歲林姓男子坦承犯行，24歲林姓男子、21歲梁姓男子則否認傷害致死犯行。但有證人證詞及路口監視器錄影畫面、行兇影片翻拍照片等佐證，認事證明確，應依法論罪科刑。

合議庭表示，王等4人在場圍毆時間甚長，但並未造成鄭男頭部及區幹部位致命傷害，顯見他們圍毆時刻意避開頭部、腹部等重要部位，所以認王等人主觀上應無將被害人毆打致死也在所不惜的殺人犯意。

因此，王、林等3人所為均犯傷害致死罪、攜帶兇器在公眾得出入場所聚集3人以上施強暴之下手實施罪。梁所為則犯傷害致死罪、攜帶兇器在公眾得出入場所聚集3人以上施強暴之首謀罪。王等4人均以一行為觸犯數罪名，從一重傷害致死罪處斷，且林、梁等3人與少年共犯傷害致死犯行，應依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑。

合議庭審酌，王等4人僅因細故，糾集少年將被害人帶往山區，以鋁棒、木棒等兇器痛毆被害人倒地，次數超過160下，手段兇殘，致被害人死亡，造成家人、子女痛失至親，犯罪所生危害甚重。