反光背心非公務員掌管物品 檢察官起訴違背規定
台中市民張男前年在KTV酒後滋事，不服李姓警員制止，致李身穿的反光背心破裂，並損壞派出所廁所內的水龍頭，檢察官認李涉損壞公務員職務上掌管的物品罪嫌，聲請簡易判決，法官認反光背心是李自行購買、水龍頭是日設備，非公務員所掌管物品，且張與李已達成和解，李未提出告訴，檢察官原應就此部分為不起訴處分，竟予起訴，法官認起訴程序違背規定，判決公訴不受理。可上訴。
檢察官聲請簡易判決指出，張男於2020年10月26日凌晨，與陳姓友人至中市「天上人間KTV」飲酒，因不滿陳勸阻他飲酒，持包廂內酒杯揮砸告訴人陳，致陳受有前額切割傷、頭部挫傷等傷害，同時造成玻璃酒杯15個及電視櫃強化玻璃破損，足生損害於業者「天上人間視廳歌唱有限公司」。
張男又不滿KTV鄭姓員工勸阻，徒手毆打鄭，造成鄭的眼鏡掉落地面，鄭因而受有頭部挫傷、頸部表淺性損傷等傷害，並損壞鄭眼鏡鏡架斷裂、彎折，足生損害於鄭。
經警據報前往處理，張男不服李姓警員制止，致李身穿的反光背心破損，李經警帶回市警二分局文正派出所後，並進而損壞文正派出所廁所內的水龍頭，造成水洩不止，而損壞公務員職務上保管物品。
法官開庭審理時，陳男、天上人間視廳歌唱有限公司、鄭男向法官具狀表示聲請撤回對張田傷害、毀損罪嫌的告訴，這一部分為不受理判決。
同時，反光背心是被害人李姓警員自行購買，作為勤務使用的私人物品，尚非基於職務關係由員警服務的警察機關配置使用。且張男所毀損的派出所內水龍頭，乃是一般辦公處所日常設備，是提供場所內人員作為一般日常使用而已，與員警執行職務並無直接關係，難認是公務員基於職務上關係所掌管物品。
合議庭經查，聲請簡易判決處刑書原記載事實，就反光背心毀損部分，僅記載張男不服員警制止「致」員警身穿之反光背心破損，全未記載張男有何拉扯、恫嚇等施強暴、脅迫行為；就張毀損水龍頭部分，也無敘述公務員依法執行職務情狀，並無任何關於妨害公務要件記載。
法官認定遭毀損的反光背心、水龍頭客觀上僅屬一般他人所有的物品，尚非公務員基於職務上之關係所掌管的物品，而張已與被害人李姓警員達成和解，並就毀損反光背心、水龍頭部分賠償完畢，且被害人李姓警員或台中市警局均未對毀損部分部分提出告訴，是以未經被害人李姓警員合法告訴，檢察官原應就此部分為不起訴處分，竟予起訴，起訴程序即屬違背規定，法官判決公訴不受理。
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