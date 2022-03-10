快訊

加拿大「狙神」加入烏國抗俄 曾在3.5公里外擊殺敵人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反光背心非公務員掌管物品 檢察官起訴違背規定

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民張男前年在KTV酒後滋事，不服李姓警員制止，致李身穿的反光背心破裂，並損壞派出所廁所內的水龍頭，檢察官認李涉損壞公務員職務上掌管的物品罪嫌，聲請簡易判決，法官認反光背心是李自行購買、水龍頭是日設備，非公務員所掌管物品，且張與李已達成和解，李未提出告訴，檢察官原應就此部分為不起訴處分，竟予起訴，法官認起訴程序違背規定，判決公訴不受理。可上訴。

檢察官聲請簡易判決指出，張男於2020年10月26日凌晨，與陳姓友人至中市「天上人間KTV」飲酒，因不滿陳勸阻他飲酒，持包廂內酒杯揮砸告訴人陳，致陳受有前額切割傷、頭部挫傷等傷害，同時造成玻璃酒杯15個及電視櫃強化玻璃破損，足生損害於業者「天上人間視廳歌唱有限公司」。

張男又不滿KTV鄭姓員工勸阻，徒手毆打鄭，造成鄭的眼鏡掉落地面，鄭因而受有頭部挫傷、頸部表淺性損傷等傷害，並損壞鄭眼鏡鏡架斷裂、彎折，足生損害於鄭。

經警據報前往處理，張男不服李姓警員制止，致李身穿的反光背心破損，李經警帶回市警二分局文正派出所後，並進而損壞文正派出所廁所內的水龍頭，造成水洩不止，而損壞公務員職務上保管物品。

法官開庭審理時，陳男、天上人間視廳歌唱有限公司、鄭男向法官具狀表示聲請撤回對張田傷害、毀損罪嫌的告訴，這一部分為不受理判決。

同時，反光背心是被害人李姓警員自行購買，作為勤務使用的私人物品，尚非基於職務關係由員警服務的警察機關配置使用。且張男所毀損的派出所內水龍頭，乃是一般辦公處所日常設備，是提供場所內人員作為一般日常使用而已，與員警執行職務並無直接關係，難認是公務員基於職務上關係所掌管物品。

合議庭經查，聲請簡易判決處刑書原記載事實，就反光背心毀損部分，僅記載張男不服員警制止「致」員警身穿之反光背心破損，全未記載張男有何拉扯、恫嚇等施強暴、脅迫行為；就張毀損水龍頭部分，也無敘述公務員依法執行職務情狀，並無任何關於妨害公務要件記載。

法官認定遭毀損的反光背心、水龍頭客觀上僅屬一般他人所有的物品，尚非公務員基於職務上之關係所掌管的物品，而張已與被害人李姓警員達成和解，並就毀損反光背心、水龍頭部分賠償完畢，且被害人李姓警員或台中市警局均未對毀損部分部分提出告訴，是以未經被害人李姓警員合法告訴，檢察官原應就此部分為不起訴處分，竟予起訴，起訴程序即屬違背規定，法官判決公訴不受理。

張男酒後滋事不服李姓警員制止，致李身穿的反光背心破裂，檢察官認李涉損壞公務員職務上掌管的物品罪嫌，但法官以反光背心是李自行購買、非公務員所掌管物品，且李未提出告訴，法官認檢察官起訴程序違背規定，判決公訴不受理。圖／本報資料照
張男酒後滋事不服李姓警員制止，致李身穿的反光背心破裂，檢察官認李涉損壞公務員職務上掌管的物品罪嫌，但法官以反光背心是李自行購買、非公務員所掌管物品，且李未提出告訴，法官認檢察官起訴程序違背規定，判決公訴不受理。圖／本報資料照

公務員 檢察官 KTV

延伸閱讀

今天龍抬頭8大禁忌曝光 別脫口說「這2字」當心衰到爆

潤泰千金裝120萬現金名牌包被偷 賊亡親友全拋棄繼承

勒贖同鄉2.3億越南盾 4越南移工被提起公訴

大甲媽音樂節比賽 歌唱組前3：吳慶弘、黃韻玉和彭偉倫

相關新聞

政院通過性暴力犯罪防制4法 AI換臉性影像盈利可關7年

去年網紅小玉去年涉嫌以AI Deepfake技術將女性臉部移至A片牟利引起各界重視。行政院會中今天通過法務部、衞福部及內...

涉詐領助理費逾500萬元 嘉市議員戴寧被聲押

嘉義市議員戴寧疑涉及詐領助理費案昨天遭檢調搜索，昨天深夜檢方漏夜偵訊後認為涉嫌詐領助理費逾500萬元，今天清晨檢方以有串...

國防「生物偵檢車」採購圖利廠商3億 退役上校9人起訴

國防部採購「生物偵檢車」由冠宇國際電訊得標，辦理採購的退役上校吳明郎、現役女少校邱雅姿涉圖利廠商，檢方搜索、約談依圖利等...

宜蘭縣長林姿妙女兒40萬元交保 宜檢不服再提抗告

宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶涉弊案，上月23日被檢方依涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌聲押禁見，宜蘭地方法院諭知無保請回，檢方不服抗...

影／高雄女酒駕多次仍不怕 知道要被關...哭求放過

高雄市旗山區一名唐姓女子疑因心情不好，在住家附近的公園喝酒後騎機車回家，因沒戴安全帽被巡邏員警攔查，唐女見到員警加速逃逸...

女兒交保被抗告 林姿妙沒回應場面好尷尬

宜蘭縣長林姿妙因涉羅東土地開發等弊案，上月宜蘭地檢署搜索約談，依圖利、財產來源不明等罪嫌聲押林姿妙及林羿伶母女，林姿妙裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。