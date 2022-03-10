警攻洗錢水房瞬斷電 以為嫌出奧步...一查是全台都停電

高雄市刑大3月3日查獲洗錢水房，逮捕吳姓主嫌在內的8名成員，查扣電腦主機6組、手機190支等物，沒料攻堅當天，正巧碰到303大停電，攻堅警方以為吳嫌出「奧步」，企圖切斷機房電源影響警方查緝，後來經詢問大隊，才發現是全台大停電，所幸任務仍圓滿完成，全案警詢後，吳嫌等8人被依詐欺、賭博、洗錢防制法等罪移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，吳嫌以每月4至6萬元高薪，自網路招攬多名20至30多歲不等的同夥，由吳嫌租下三民區一棟透天民宅，在內架設通訊機台、電腦等，用於幫詐欺、博弈集團洗錢。

高雄市刑大幹員接獲線報，與小港分局、林園分局、三民第一分局、保大特勤中隊、刑事局偵八大隊第六隊組專案小組，3月3日拂曉出擊，一舉在屋內逮捕吳嫌在內8名成員，查扣電腦主機6組、手機190支、監視器及網路設備1批、教戰手冊1批、現金2萬餘元等，整間機房宛如如手機通訊行，辦公桌上手機星羅棋布，收納架還成為手機牆，井然有序地接上充電線保持不斷電。

據了解，吳嫌等人是採電腦及手機，以自動化程式輔助作業流程，成員只需坐在冷氣房中，以手指操作手機，就能透過虛擬貨幣層層轉帳，協助境外詐欺及網路簽賭集團處理贓款，吳嫌等人再從中抽成牟利，初估該集團成立2個月，經手金額已逾7億元，不法獲利超過千萬。