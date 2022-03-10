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公車司機飆幹XX想認罪 法官同理心判無罪：他保護乘客

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

三重客運廖姓司機開車遇到計程車駕駛危險攬客，飆罵對方「幹XX」，被控公然侮辱；廖上法庭認罪，法官反而發揮同理心認為，廖想保護乘客安全才有情緒，對廖作有利認定，判廖無罪。可上訴。

台北地檢署指控，廖2021年7月29日16時50分，開車行經台北市樂群二路，與陳姓計程車司機發生糾紛，廖對陳辱罵「幹XX」，犯公然侮辱罪。

法院開庭，廖認罪，稱陳想載客靠路邊停車，公車差一點反應不及撞上，「我當下情緒上來，與對方互罵」。

法官認為，是否有公然侮辱犯意，要還原事件脈絡，還要兼顧年齡、教育程度、職業、關係、行為地方言、用詞習慣；關於語詞的理解，要考察社會通念、上下文、對話目的、談論的話。

廖所說的「幹XX」是俗稱的「三字經」，「幹XX」是指對感到不滿的事物或人使用的詞彙，以表示憤怒、驚嚇，字義雖為「與你母親性行為」，但陳述者未必真的希望做這個行為。

陳姓計程車駕駛證稱，廖當時將公車門打開，嚴厲指責他危險駕駛，雙方口角，他要報警，廖就罵「三字經」，與廖的供稱相符。

法官認為，廖是公車司機，身負保護車上、路旁乘客安全的任務，駕車中遇突如其來的路況指責陳，且陳未因危險駕駛致歉，廖當下激動以「幹XX」指責對方，是情緒宣洩，主觀上沒有公然侮辱。

判決書說，廖在偵查、審理中都「認罪」，不過，刑事訴訟法規定被告自白還是要調查其他必要證據，審酌案情，難以認定廖犯公然侮辱罪，廖所表達是「是否得宜」的問題，判無罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

公然侮辱 計程車

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