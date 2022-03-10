超噁討債…抓活老鼠丟果汁機 恐嚇：打成汁請你們喝

桃園余姓、吳姓男子因投資虛擬幣平台虧損，聲稱要找會員出面賠償3、4千萬元，還當著李姓、王姓友人面前抓活老鼠丟進果汁機，再倒入舒跑飲料揚言打碎，恫稱「請你們喝老鼠汁」，事後還傳開膛剖肚照片到LINE群組、表示不出面就要剁手指等，檢方偵結依恐嚇罪嫌起訴余、吳。

檢警調查，余男（49歲）、吳男（33歲）之前因為投資虛擬貨幣的MFC平台和1名陳姓會員有糾紛，2019年8月3日2人在平鎮區的MFC投資教室對李男、王男恫稱，必須要把陳姓會員找出來賠償款項，否則就要請他們「喝老鼠汁！」

話一說完，2人就抓了1隻活老鼠在他們面前丟入果汁機，還倒入舒跑飲料揚言「要打成汁請你們喝」，對方嚇到不敢反抗，余、吳這才停手沒真的按下果汁機開關。

但時隔沒幾天，余又將1張開膛剖肚的照片傳到LNE群組，並標註王男表示「你朋友都沒接我電話，我很擔心他的狀況」、「我擔心他想不開，你看看這幾張照片像不像他」，「我不希望他選擇這條路」等語。

余仍不罷休，同年9月又把陳男的弟弟找出來，當場對他說「你們這些人去分擔，頂多3、4千萬而已」還說「如果被我找到人我就先剁手指」，再命人將當時對話的錄影檔案傳給李、王，最後因2人畏懼不已報警才曝光。