超噁討債…抓活老鼠丟果汁機 恐嚇：打成汁請你們喝
桃園余姓、吳姓男子因投資虛擬幣平台虧損，聲稱要找會員出面賠償3、4千萬元，還當著李姓、王姓友人面前抓活老鼠丟進果汁機，再倒入舒跑飲料揚言打碎，恫稱「請你們喝老鼠汁」，事後還傳開膛剖肚照片到LINE群組、表示不出面就要剁手指等，檢方偵結依恐嚇罪嫌起訴余、吳。
檢警調查，余男（49歲）、吳男（33歲）之前因為投資虛擬貨幣的MFC平台和1名陳姓會員有糾紛，2019年8月3日2人在平鎮區的MFC投資教室對李男、王男恫稱，必須要把陳姓會員找出來賠償款項，否則就要請他們「喝老鼠汁！」
話一說完，2人就抓了1隻活老鼠在他們面前丟入果汁機，還倒入舒跑飲料揚言「要打成汁請你們喝」，對方嚇到不敢反抗，余、吳這才停手沒真的按下果汁機開關。
但時隔沒幾天，余又將1張開膛剖肚的照片傳到LNE群組，並標註王男表示「你朋友都沒接我電話，我很擔心他的狀況」、「我擔心他想不開，你看看這幾張照片像不像他」，「我不希望他選擇這條路」等語。
余仍不罷休，同年9月又把陳男的弟弟找出來，當場對他說「你們這些人去分擔，頂多3、4千萬而已」還說「如果被我找到人我就先剁手指」，再命人將當時對話的錄影檔案傳給李、王，最後因2人畏懼不已報警才曝光。
檢方訊時，余男坦承在MFC投資教室有抓老鼠丟進果汁機，並傳1張火車意外死亡的照片到LINE群組標註王男名字，吳也坦承有對人恐嚇揚言剁手指，加上被害人指證歷歷，提出相關對話紀錄佐證；檢方認為2人犯嫌明確，偵結依恐嚇罪嫌起訴余、吳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言