快訊

南韓準總統尹錫悅愛妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

台獨工作者拚2024 賴清德開始擁抱中華民國？

竹科工程師偷看妻手機想抓姦 反吃上刑責被判刑3月

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹一名陳姓工程師因與妻子感情不睦，2人雖分居3年，但因接送孩子仍天天見面，不過陳男因此趁機偷看妻子的筆電及手機內通訊軟體聊天紀錄並翻拍，打算作為離婚訟訴用，沒想到妻子發現後氣地告他妨害秘密，陳男因而觸犯無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

檢方起訴書指出，2人因感情不睦，陳姓工程師的妻子2019年搬離分居，自行在外租屋，2人育有2子，原本都由妻子照顧，2020年底開始，陳男將長子接回家同住，所以陳男與妻子便因接送孩子而天天見面。

陳男從2020年到2021年5月間，趁機看妻子的筆電，或利用長子拿到媽媽手機把玩的時候，發現妻子手機內與他人聊天的通話訊息；起訴書指出，陳男為了在離婚訴訟中作為妻子外遇證明，竟無故將妻子手機內的通訊軟體訊息內容予以照相。

妻子發現後一狀告上法院，法院判決陳男無故取得他人電腦相關設備的電磁紀錄，嚴重侵害被害人隱私，實不足取，不過念在陳男犯後坦承犯行，尚知悔悟，且考量他是工程師又碩士畢業，因此判處他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

離婚 新竹 外遇

延伸閱讀

糗…桃警抓拒檢辦妨害公務 高院勘驗沒襲警判無罪確定

進超商沒戴口罩被勸導 罵店員3次「機掰」還辯沒侮辱

縱火嫌犯不僅「溜羊」惹禍 還曾「溜鳥」被判拘役

借人20萬買土地 獲利還能分潤？婦人差點連本金都飛了

相關新聞

政院通過性暴力犯罪防制4法 AI換臉性影像盈利可關7年

去年網紅小玉去年涉嫌以AI Deepfake技術將女性臉部移至A片牟利引起各界重視。行政院會中今天通過法務部、衞福部及內...

涉詐領助理費逾500萬元 嘉市議員戴寧被聲押

嘉義市議員戴寧疑涉及詐領助理費案昨天遭檢調搜索，昨天深夜檢方漏夜偵訊後認為涉嫌詐領助理費逾500萬元，今天清晨檢方以有串...

國防「生物偵檢車」採購圖利廠商3億 退役上校9人起訴

國防部採購「生物偵檢車」由冠宇國際電訊得標，辦理採購的退役上校吳明郎、現役女少校邱雅姿涉圖利廠商，檢方搜索、約談依圖利等...

宜蘭縣長林姿妙女兒40萬元交保 宜檢不服再提抗告

宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶涉弊案，上月23日被檢方依涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌聲押禁見，宜蘭地方法院諭知無保請回，檢方不服抗...

超噁討債…抓活老鼠丟果汁機 恐嚇：打成汁請你們喝

桃園余姓、吳姓男子因投資虛擬幣平台虧損，聲稱要找會員出面賠償3、4千萬元，還當著李姓、王姓友人面前抓活老鼠丟進果汁機，再...

竹科工程師偷看妻手機想抓姦 反吃上刑責被判刑3月

新竹一名陳姓工程師因與妻子感情不睦，2人雖分居3年，但因接送孩子仍天天見面，不過陳男因此趁機偷看妻子的筆電及手機內通訊軟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。