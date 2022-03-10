竹科工程師偷看妻手機想抓姦 反吃上刑責被判刑3月

新竹一名陳姓工程師因與妻子感情不睦，2人雖分居3年，但因接送孩子仍天天見面，不過陳男因此趁機偷看妻子的筆電及手機內通訊軟體聊天紀錄並翻拍，打算作為離婚訟訴用，沒想到妻子發現後氣地告他妨害秘密，陳男因而觸犯無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

檢方起訴書指出，2人因感情不睦，陳姓工程師的妻子2019年搬離分居，自行在外租屋，2人育有2子，原本都由妻子照顧，2020年底開始，陳男將長子接回家同住，所以陳男與妻子便因接送孩子而天天見面。

陳男從2020年到2021年5月間，趁機看妻子的筆電，或利用長子拿到媽媽手機把玩的時候，發現妻子手機內與他人聊天的通話訊息；起訴書指出，陳男為了在離婚訴訟中作為妻子外遇證明，竟無故將妻子手機內的通訊軟體訊息內容予以照相。

妻子發現後一狀告上法院，法院判決陳男無故取得他人電腦相關設備的電磁紀錄，嚴重侵害被害人隱私，實不足取，不過念在陳男犯後坦承犯行，尚知悔悟，且考量他是工程師又碩士畢業，因此判處他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。