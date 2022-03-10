政院通過犯罪被害人權益保障法 法務部：深化被害人保護

法務部今天指出，「犯罪被害人權益保障法」今經行政院院會通過，將以往側重補償及保護的概念，擴充、提升為強調人性尊嚴，並以同理心的態度，深化、完善對犯罪被害人及其家屬的權益保障。

法務部說，「犯罪被害人保護法」1998年制定，歷經5次條文增修，近年來幾起重大犯罪被害案件發生，引發社會關注是否足以完善被害人保護，法務部擬修正草案，法案在行政院詳盡審查後，名稱修正為「犯罪被害人權益保障法」。

法務部指出，修正草案總條文數103條，分為七章，以行政院核定的「加強犯罪被害人保護方案」為基礎，並依據司法改革國是會議決議、聯合國「犯罪與權力濫用被害人之司法基本原則宣言」、歐盟「犯罪被害人權利、支援及保護最低標準指令」的精神全面檢修。

修正草案有8大重點，包括一、提升層級由行政院督導犯罪被害人保護工作之辦理成效；二、明確跨部會權責及建構服務網絡；三、增訂保護服務章以完善相關服務；四、明定法律訴訟之相關協助機制；五、強化犯罪被害人之人身安全保障；六、規範修復式司法之基本原則；七、通盤調整犯罪被害補償金之制度與性質；八、保護機構邁向專業化及透明化。