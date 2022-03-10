宜蘭縣長林姿妙女兒40萬元交保 宜檢不服再提抗告

宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶涉弊案，上月23日被檢方依涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌聲押禁見，宜蘭地方法院諭知無保請回，檢方不服抗告，台灣高等法院發回更裁。宜院3月4日召開羈押訊問庭審理，裁定40萬元交保；宜蘭地檢署昨日收到院方裁定書，今天二度提出抗告。

宜院3月4日重新召開羈押庭，經檢察官補陳證據並到庭陳述，聽取被告及其辯護人等意見後，認為林羿伶有事實足認上開犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，准予具保40萬元。

對此裁定結果，宜蘭地檢署表示，除原審所認其犯罪嫌疑重大及有羈押之原因外，檢察官認依法其確有羈押之必要，今日已就原審裁定提出抗告。宜院今天上午收到抗告狀，將整卷送往台灣高等法院審理。