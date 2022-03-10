宜蘭縣長林姿妙女兒40萬元交保 宜檢不服再提抗告
宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶涉弊案，上月23日被檢方依涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌聲押禁見，宜蘭地方法院諭知無保請回，檢方不服抗告，台灣高等法院發回更裁。宜院3月4日召開羈押訊問庭審理，裁定40萬元交保；宜蘭地檢署昨日收到院方裁定書，今天二度提出抗告。
宜院3月4日重新召開羈押庭，經檢察官補陳證據並到庭陳述，聽取被告及其辯護人等意見後，認為林羿伶有事實足認上開犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，准予具保40萬元。
對此裁定結果，宜蘭地檢署表示，除原審所認其犯罪嫌疑重大及有羈押之原因外，檢察官認依法其確有羈押之必要，今日已就原審裁定提出抗告。宜院今天上午收到抗告狀，將整卷送往台灣高等法院審理。
若高院再次駁回抗告，維持原裁定，該案交保結果即確定；如高院撤銷原裁定，發回宜蘭地院更裁，宜院收受高院檢還卷宗後，須再次傳喚林羿伶到場訊問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言