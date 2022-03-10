國防「生物偵檢車」採購圖利廠商3億 退役上校9人起訴

國防部退役上校吳明郎。圖／聯合報系資料照

國防部採購「生物偵檢車」由冠宇國際電訊得標，辦理採購的退役上校吳明郎、現役女少校邱雅姿涉圖利廠商，檢方搜索、約談依圖利等罪查辦；台北地方檢察署今天偵結，起訴吳明郎、邱雅姿、冠宇董事長陳銘宏9人。

檢察官徐名駒依圖利、偽造文書罪查案，並且認定吳明郎等人於採購案中，圖利廠商高達3億多元；搜索後，更查獲吳明郎有560萬4000元財產無法合理交代，再依貪汙財產來源不明罪起訴吳。

據調查，吳明郎2014到2018年拿到不明來源的款項，留中不發，直到2021年才敢動用，據稱，吳的錢100萬元是用於購買不動產的頭期款，106萬元用做裝潢款，還有現金100萬元已買車。

吳向辦案人員供稱，檢方查獲的款項是岳父給他的錢，他將錢藏起來，當成私房錢慢慢運用，不過，岳父已於2015年過世；檢察官認為，吳臨訟「幽靈抗辯」，不採信他對金錢來源的辯解。

國防部陸軍司令部2015年規畫採購13輛「生物偵檢車」，採購案2015年8月25日招標，預算9億4000萬元，10月14日以最低標決標，由冠宇以7億5000萬元得標，2家未得標廠商是大同公司、金賓汽車。

不過，媒體報導，偵檢車的偵檢器只能測到直徑PM5以上的微粒，無法偵測細菌、病毒，立委陳亭妃當時曾懷疑招標案，一度質詢前國防部長馮世寬，加上冠宇的決標金接近底標，2016年時就傳出涉弊，檢調立案查察。

檢調蒐證數年啟動偵查，去年10月21日兵分12路搜索，約談吳明郎、邱雅姿等人到案，收網後，列吳明郎、邱雅姿、陳銘宏、沈勳燦、江立裕、張瑞芳、李宜儒、李炳南、陳定均為被告，處分聲押或交保，今天起訴9人。