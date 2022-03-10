糗…桃警抓拒檢辦妨害公務 高院勘驗沒襲警判無罪確定

陳姓男子凌晨騎車經桃園市區，遇上警員陳俊宇、劉睿涵騎機車巡邏，兩警欲攔查，陳因身藏安非他命和吸食器，他扔棄後加速逃逸，卻自摔倒地。兩警上前壓制，陳與之拉扯，劉右手指和右踝受傷。桃園地方法院依妨害公務罪判陳4月得易科罰金之刑。陳澄清僅有拉扯、未襲警；台灣高等法院勘驗錄影畫面確認不假，改判無罪確定。

陳姓男子有多項毒品、搶奪等前科，最後一次犯行於2018年12月29日執行完畢。

2019年8月20日凌晨0點20分，陳姓男子騎機車行經桃園市桃園區三民路、永安路口時，警員陳俊宇和劉睿涵剛好機巡路過該路口，兩警想攔查陳，但陳當時身上有第二級毒品安非他命，他將毒品和吸食器往旁邊一扔便加速離開。兩警見狀緊跟在後，陳一個不小心卻自摔倒地，他被控在兩警壓制逮捕時扭打，害得劉睿涵右手指、右踝挫傷，涉犯刑法對公務員施強暴罪嫌。不過劉睿涵傷害部分未提告。

桃園地院認為陳明知警察是依法執勤，僅為躲避盤檢，就與警察拉扯，還害警察負傷，罔顧警察機關執行職務的尊嚴，對社會有不良影響，因此判他4月徒刑，得易科罰金。

對於遭判刑，陳相當不服氣，上訴二審。陳說，當時他的確是有因被警察壓制而反抗，但沒有妨害公務，他並非現行犯，他的動作只是「自我保護」的自然反應。

高院認為，劉睿涵因處理本案而受傷，但從桃園地檢署勘驗的相關照片來看，陳雖未立即就範，但也沒有揮拳、扭打，甚至還有右手在身後的情形。高院當庭勘驗向桃園分局調取的行車器錄器，發現員警伸手抓被告，卻沒見陳出手攻擊警察。

劉睿涵在審理時也證述自己在拉扯過程中受傷，不過陳未揮拳，也沒發生扭打，陳只是一直央求「不要抓我」。高院認為一般人在對方強行掙脫的狀況下想抓人，纏鬥中必然有受傷的風險，從劉的傷勢部位來看，與遭主動積極攻擊而可能產生的較嚴重傷勢「截然有別」。

刑法第135條條文是「對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者」，高院認為若被告只是不配合、閃躲或在壓制過程中「扭動」，沒有積極、直接攻擊行為，難認是「強暴」或「脅迫」。