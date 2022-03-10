匯款還被酸棄標 直播主公審買家「笨死了」被起訴

莊姓直播主在蝦皮網站直播拍賣名牌包，朱姓女子以3600元得標並完成付款，但莊女不滿朱截標後未立即匯款，趁直播閒聊時，點名朱女棄標，還酸她「標這麼低竟然沒去結標」、「笑死人」、「你真的笨死人了」，朱女看到帳號被公開，質疑被惡意針對氣得提告，高雄地檢署偵結，依誹謗、公然侮辱等罪將莊女起訴。

檢方調查，2018年4月2日凌晨，莊女在蝦皮開設直播拍賣，上架一款COACH的相機包，朱女見價格便宜，隨即以3600元得標，但依規定結標後立即付款，莊才會包裝出貨，但朱女直到下播前，仍未完成結標，直到莊女傳訊提醒，朱女才在當天早上9時許刷卡付款。

隔天深夜11時許，莊女另在直播過程中，唱名棄標者，將朱女下單未結標的截圖放上螢幕，在直播中頻酸朱女「她標這麼低竟然沒結標」、「她是標到最便宜的，竟然沒結單」、「截圖不結單，你怎麼那麼笨！」、「你真的笨死了」、「真的笨死了」。

朱女後來收到貨發現莊女疑似記錯商品，又看到自己帳號被莊女公開，傳訊質疑莊女用意，莊致歉後朱仍不滿，認為她明明已經結單匯款，還無端被放上網路公審，告莊妨害名譽。

雄檢偵查時，莊女坦承在直播中酸朱女，辯稱是朱女下標後沒在她下播前匯款，早超過結單時間，不符合賣場直播拍賣城區，且蝦皮帳號又沒辦法連結到朱女。