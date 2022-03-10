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妻回泰國參加潑水節 一出境就8年不歸台籍夫心寒離婚

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

泰國籍李姓女子和台灣的先生結婚來台定居，一開始夫妻生活十分融洽，後來李表示想回泰國參加潑水節，未料出境許久遲遲不歸，期間又以「要等媽媽過世」才肯回來，先生已長達8年見不到妻子因此訴請離婚；法院認為2人已難以維持婚姻感情，判准離婚，可上訴。

先生表示，和李女2001年5月在泰國辦理結婚手續，6月回台再登記結婚，雙方一開始也講好以他在台灣的家作為夫妻共同生活住所，起初幾年兩人生活融洽、婚姻經營還算順利。

先生控訴，2014年夏天時，老婆以護照快要過期，加上想回泰國參加潑水節等理由，同年8月就搭機出境到泰國，因妻子遲遲不歸他多次詢問，對方總是以要等母親過世後才回台，但至今已經相隔8年。

先生認為，期間2人都沒有書信往來，妻子更是毫無音訊，顯然彼此已經失去聯絡，認為婚姻已經有難以維持的破綻，向法院訴請離婚；對此，李女經通知未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

法院根據戶籍資料，確認夫妻確實曾在泰國結婚，後來台辦理登記並約好以先生在台住家共同生活，且李女從2013年8月12日出境後就沒再入境。

法院審酌，李女婚後曾多次出境，距離上一次到泰國至今8年都沒再來台灣，可見和先生已經失去聯繫，且夫妻分隔兩地各自獨立生活已超過8年，經過長久分離無聯繫後，難認夫妻情感能存續不變，認定先生主張有理由，判准2人離婚。

潑水節示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
潑水節示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

泰國 結婚

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