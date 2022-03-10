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涉詐領助理費逾500萬元 嘉義市議員戴寧遭聲押

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捲入詐領助理費案 嘉市議員戴寧被聲押

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市議員戴寧疑涉及詐領助理費案昨天遭檢調搜索，昨天深夜檢方漏夜偵訊後認為涉嫌詐領助理費逾500萬元，今天清晨檢方以有串供之虞向法院聲請羈押。

嘉義地檢署表示，檢察官陳靜慧、江炳勳、李昕諭及吳心嵐分別漏夜訊問被告及證人等後，認為戴寧自2012年6月起迄今，於擔任議員期間，與曾姓、戴姓及許姓助理等3人，涉嫌共同以虛報親友人頭及以少報多之方式，不實申報請領公費助理補助費逾5百萬元，涉有貪汙治罪條例利用職務上機會詐領財物及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，其中戴寧有勾串共犯、證人之虞向法院聲請羈押禁見，曾姓、戴姓、許姓助理則分別諭知以15萬元、5萬元、3萬元交保，其餘被告及證人均請回。

嘉市議員戴寧涉嫌詐領助理費今天清晨遭檢方聲押。本報資料照片
嘉市議員戴寧涉嫌詐領助理費今天清晨遭檢方聲押。本報資料照片
涉詐領助理費，嘉市議員戴寧被聲押禁見。報系資料照。記者卜敏正／攝影
涉詐領助理費，嘉市議員戴寧被聲押禁見。報系資料照。記者卜敏正／攝影

嘉義

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