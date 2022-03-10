史上最大批551萬片 彰化執行署3月16日通訊投標法拍口罩

法務部行政執行署彰化分署去年變賣全國最便宜口罩掀起排隊搶購熱潮，今年再接再厲，又接受彰化地檢署囑託變價因犯罪所查扣的混充醫療用口罩，3月16日拍賣，數量約有551萬餘片，不僅有成人、兒童平面及立體口罩，為地檢署囑託變價口罩數量最大宗的案件， 全部採用通訊投標方式，整批變賣， 不定底價。

不過，彰化分署強調，拍定人所購得的口罩，僅能自用或無償贈與第三人，不得以任何方式轉售第三人。由於數量大、拍定金額恐怕也不低，分署因此歡迎政府機關、公司行號、慈善團體或個人前來投標，用來捐贈。

行政執行署彰化分署表示，彰化地檢署2020年11月間接獲檢舉並查獲彰化田尾鄉一家口罩製造商，在未經核准下，擅自製造生產「健康天使」品牌醫用口罩，彰化地檢署當時現場扣案的未經核准擅自製造口罩數量為1906箱，共扣押381萬多片，彰化地檢署又命該公司自市場回收尚未出售的口罩，合計扣押口罩總數為551萬餘片。

彰化分署表示，這次被查獲的製造口罩的公司聲稱，該公司原本即為專業製造口造的大廠，而且早已經過衛福部核准製造專業醫療口罩，只不過因為不諳法律規定，繼續擴充公司二場產能時，在衛福部許可尚未下來時，就提前製作這批被查扣的口罩，以致於違反藥事法被查獲。

彰化分署指出，由於這家口罩公司所製造的口罩已符合醫療口罩的要求，但因未經衛福部許可，以致於違法而無法正常販售，如一旦進行銷毀，反而造成資源浪費。彰化地檢署為求在合法前提下讓物能盡其用，因此囑託彰化分署執行該批口罩變價程序。

彰化分署指出，此次受囑託變賣的551萬餘片口罩 ，不僅數量龐大，且產品包括成人平面口罩、成人立體口罩、兒童平面口罩、幼童立體口罩四大類，顏色分別為藍色、綠色、粉色、橘色及紫色，如果各別細分進行變賣，耗費人力極大。在考量節省成本的前提下，決定以整批方式進行變賣。