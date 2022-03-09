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陸企來台挖角竊密 聚力成負責人5萬交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

中共近年透過陸企大規模迂迴來台，以年薪2百萬挖角高科技產業人才，調查局9日聯合台北、士林等5個地檢署，在全台同步偵辦8家偽陸資企業，搜索約談14名被告，42名證人，總計56人到案，其中聚力成公司負責人陳俊達被檢方依違反兩岸人民關係條例交保5萬元，前負責人郭彥辰偵訊中，是否有半導體營業秘密外流，全面清查中。

陸企違法在台挖角高科技人才類型鎖定EDA軟體設計、第三代半導體研發及IC設計、液晶顯示器驅動IC設計、數字多媒體IC設計、影像感測器晶片CIS設計、IC設計定製一站式服務平台、通訊、電器及機電設備IC設計、電動車相關零組件。

調查局指出，人才挖角是營業秘密外洩前端，大陸這幾年為發展半導體，無所不用其極來台成立獵人頭公司，這些公司分布於各地科技聚落，昨天搜索的陸企包括全芯智造、柏森、中星微、印星科技、芯原、硅谷數模、北京開易弘、聚力成科技等八家，十四名被告均為人頭公司負責人，五十二名證人則是被挖角的行政人員或工程師。

調查局指出，近年陸企來台誘吸人才或竊取營業秘密，光去年就查獲廿六案，被侵害的市值超過2千億元，這次被搜索8家獵人頭公司，在台最短成立2年、最長5年，雖然不少科技業對營業秘密已善盡保護措施，但被挖角的工程師，早已把「技能知識」記在腦海中，只要跳槽協助陸企研發，對台灣半導體是很大損害，

陸方惡意挖角竊秘的行為，顯示中共不僅單純是經濟實力競爭，而是危及國家安全。調查局為避免營業秘密遭竊，決定以證人約談42名工程師，希望他們能把陸企挖角手法、過程如實證述。

聚力成公司負責人陳俊達。記者張宏業／攝影
聚力成公司負責人陳俊達。記者張宏業／攝影

半導體 中共

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