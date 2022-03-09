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花蓮玉里鎮長疑涉貪 法院裁定羈押獲准
國民黨籍花蓮玉里鎮長蔡秋龍等人涉嫌貪汙罪，今天蔡秋龍、鎮長夫人徐惠玲、鎮公所建設課吳姓技士、林姓技士、李姓清潔隊員均遭檢方聲請羈押。花蓮地方法院今傍晚召開羈押庭，蔡秋龍、林姓技士及李姓清潔隊員3人，被裁定聲請羈押禁見獲准，徐惠玲30萬元交保，吳姓技士1萬元交保。
檢察官昨天指揮法務部調查局花蓮縣調站、東機站、花蓮縣刑大等單位，搜索玉里鎮公所、鎮長蔡秋龍、相關標案承辦人員辦公位置及住處，共計搜索15處所、涉案被告11人。
檢方指出，本案件與玉里鎮大禹壘球場公共工程弊案有關，時間橫跨2019年至2021年，涉及驗收瑕疵問題，查到鎮長與多間廠商之間有不正當的金錢往來，有多筆金額，每筆都有數百萬元，累積起來多達上千萬元，蔡秋龍等5人涉嫌違反貪汙治罪條例收受賄賂罪、圖利罪等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。
據了解，蔡秋龍辯稱與廠商是正常的金錢往來，沒有涉貪，並推卸給太太徐惠玲，稱自己不清楚；徐惠玲則表示，只是正當的借貸關係，沒有收回扣等。
經法院召開羈押庭，裁定蔡秋龍、李姓清潔隊員、建設課林姓技士羈押禁見獲准，徐惠玲以30萬元交保，吳姓技士1萬元交保候傳。另現任秘書、前建設課張姓科長、前建設課約聘金姓技士各20萬元交保，陳姓廠商30萬元交保，其餘3人請回。
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