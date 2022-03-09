快訊

畫面曝光！金曲歌王曹格喝酒鬧事 餐廳咆哮狂飆髒話

地牛翻身！規模達5.6 花東最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮玉里鎮長疑涉貪 法院裁定羈押獲准

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

國民黨籍花蓮玉里鎮長蔡秋龍等人涉嫌貪汙罪，今天蔡秋龍、鎮長夫人徐惠玲、鎮公所建設課吳姓技士、林姓技士、李姓清潔隊員均遭檢方聲請羈押。花蓮地方法院今傍晚召開羈押庭，蔡秋龍、林姓技士及李姓清潔隊員3人，被裁定聲請羈押禁見獲准，徐惠玲30萬元交保，吳姓技士1萬元交保。

檢察官昨天指揮法務部調查局花蓮縣調站、東機站、花蓮縣刑大等單位，搜索玉里鎮公所、鎮長蔡秋龍、相關標案承辦人員辦公位置及住處，共計搜索15處所、涉案被告11人。

檢方指出，本案件與玉里鎮大禹壘球場公共工程弊案有關，時間橫跨2019年至2021年，涉及驗收瑕疵問題，查到鎮長與多間廠商之間有不正當的金錢往來，有多筆金額，每筆都有數百萬元，累積起來多達上千萬元，蔡秋龍等5人涉嫌違反貪汙治罪條例收受賄賂罪、圖利罪等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

據了解，蔡秋龍辯稱與廠商是正常的金錢往來，沒有涉貪，並推卸給太太徐惠玲，稱自己不清楚；徐惠玲則表示，只是正當的借貸關係，沒有收回扣等。

經法院召開羈押庭，裁定蔡秋龍、李姓清潔隊員、建設課林姓技士羈押禁見獲准，徐惠玲以30萬元交保，吳姓技士1萬元交保候傳。另現任秘書、前建設課張姓科長、前建設課約聘金姓技士各20萬元交保，陳姓廠商30萬元交保，其餘3人請回。

花蓮玉里鎮長蔡秋龍等人疑涉貪，法院裁定3人羈押禁見獲准。圖／資料照
花蓮玉里鎮長蔡秋龍等人疑涉貪，法院裁定3人羈押禁見獲准。圖／資料照

花蓮

延伸閱讀

國軍文藝金像獎花蓮展出 救災防疫傳達國軍英勇形象

台西鄉長林芬瑩爆涉貪索賄 與丈夫均羈押禁見廠商交保

「關燈1小時」台灣主場在花蓮 市長邀26日晚同步響應

涉貪遭押將屆今交保 宜縣府2官員步出看守所面露憔悴

相關新聞

18歲兒子帳戶供詐騙集團用 老媽得賠受害人120萬

彰化縣十八歲黃姓男子將其申請的存摺、提款卡等提供給詐欺集團，造成王姓被害人被騙將一百二十萬元匯入該帳戶，在警方查獲黃男後...

無照騎車拒測挨罰 二寶爸被執行淚訴「要養小孩高堂」

45歲陳姓男子因無照騎車、拒絕酒測，被新北市府交通裁決處開出共18萬6千元罰鍰，其中17萬餘元移送法務部行政執行署新北分...

台西鄉長林芬瑩爆涉貪索賄 與丈夫均羈押禁見廠商交保

雲林縣台西鄉長林芬瑩涉嫌以通過太陽能光電系統林帶通行權及架空電桿道路挖掘許可為由，透過林姓男子向業者收取680萬元賄款。...

撕票判死22年還不執行死囚想再審 質疑徐自強怎就無罪

男子黃春棋、陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，22年前被判死刑定讞，至今仍未執行，是國內關最久的2個死囚。同案被告徐自強7年前...

花蓮玉里鎮長疑涉貪 法院裁定羈押獲准

國民黨籍花蓮玉里鎮長蔡秋龍等人涉嫌貪汙罪，今天蔡秋龍、鎮長夫人徐惠玲、鎮公所建設課吳姓技士、林姓技士、李姓清潔隊員均遭檢...

刑事訴訟法405條沒改到 最高院大法庭裁這般可抗告1次

大法官在釋字752號解釋指第二審撤銷原審無罪判決並改判有罪，應賦予適當上訴機會，提供至少1次上訴救濟機會，避免冤錯。刑事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。