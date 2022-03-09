刑事訴訟法405條沒改到 最高院大法庭裁這般可抗告1次

大法官在釋字752號解釋指第二審撤銷原審無罪判決並改判有罪，應賦予適當上訴機會，提供至少1次上訴救濟機會，避免冤錯。刑事訴訟法第376條後來修法，但第405條卻未配合修正，產生法律爭議，最高法院大法庭今裁定刑訴第376條第1項但書案件，是第405條「不得上訴於第三審法院之案件」的例外情形，第二審所為裁定得抗告第三審1次。

刑事訴訟法原第376條規定，竊盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇和贓物等罪，以及法定刑度最重本刑為3年以下有期徒刑、拘役或專科罰金的輕罪案件，禁止上訴第三審法院；但外界批評這是「突襲性無罪改有罪」。2017年總統蔡英文召開司改國是會議，第二分組就此提出討論，並做出「應修正」的決議。當年7月28日，大法官即作出釋字752號解釋，認為第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決，未能提供至少1次上訴救濟機會，違反憲法保障人民訴訟權意旨，宣告違憲。

法條的爭議在於，若被告在一審獲判無罪，案經上訴二審卻改判有罪確定的情況下，已無從循通常上訴程序以求救濟。表面上看起來案件已經過二個審級的審理，實際上最後的有罪判決因無上訴機會，形同只經過一個審級的審理，有違憲法訴訟權的保障疑義。

刑訴第376條後來增列第1項「第一審法院所為無罪、免訴、不受理或管轄錯誤之判決，經第二審法院撤銷並諭知有罪之判決者，被告或得為被告利益上訴之人得提起上訴」但書、第2項規定，不過第405條「不得上訴於第三審法院之案件，其第二審法院所為裁定，不得抗告。」卻沒跟著修正，以致出現爭議。