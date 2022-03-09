刑事訴訟法405條沒改到 最高院大法庭裁這般可抗告1次
大法官在釋字752號解釋指第二審撤銷原審無罪判決並改判有罪，應賦予適當上訴機會，提供至少1次上訴救濟機會，避免冤錯。刑事訴訟法第376條後來修法，但第405條卻未配合修正，產生法律爭議，最高法院大法庭今裁定刑訴第376條第1項但書案件，是第405條「不得上訴於第三審法院之案件」的例外情形，第二審所為裁定得抗告第三審1次。
刑事訴訟法原第376條規定，竊盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇和贓物等罪，以及法定刑度最重本刑為3年以下有期徒刑、拘役或專科罰金的輕罪案件，禁止上訴第三審法院；但外界批評這是「突襲性無罪改有罪」。2017年總統蔡英文召開司改國是會議，第二分組就此提出討論，並做出「應修正」的決議。當年7月28日，大法官即作出釋字752號解釋，認為第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決，未能提供至少1次上訴救濟機會，違反憲法保障人民訴訟權意旨，宣告違憲。
法條的爭議在於，若被告在一審獲判無罪，案經上訴二審卻改判有罪確定的情況下，已無從循通常上訴程序以求救濟。表面上看起來案件已經過二個審級的審理，實際上最後的有罪判決因無上訴機會，形同只經過一個審級的審理，有違憲法訴訟權的保障疑義。
刑訴第376條後來增列第1項「第一審法院所為無罪、免訴、不受理或管轄錯誤之判決，經第二審法院撤銷並諭知有罪之判決者，被告或得為被告利益上訴之人得提起上訴」但書、第2項規定，不過第405條「不得上訴於第三審法院之案件，其第二審法院所為裁定，不得抗告。」卻沒跟著修正，以致出現爭議。
最高法院大法庭今宣示裁定，認為本於同一法理，應容許第二審法院對於刑訴第376條第1項但書案件所為的裁定，也有抗告第三審法院1次的機會。此抗告程序的救濟，不因在通常訴訟程序中是否曾提起第三審上訴或第三審上訴結果如何而有不同。
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