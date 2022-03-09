18歲兒子帳戶供詐騙集團用 老媽得賠受害人120萬
彰化縣十八歲黃姓男子將其申請的存摺、提款卡等提供給詐欺集團，造成王姓被害人被騙將一百二十萬元匯入該帳戶，在警方查獲黃男後，王男請求賠償損害，彰化地方法院判處黃男及其法定代理人黃母需連帶賠償一百二十萬元，另黃男也被依幫助洗錢罪判刑刑二月，併科罰金一萬元。
判決書指出，黃男去年五、六月間在台中市火車站附近將自己申請的台銀帳戶存摺、提款卡及網路銀行帳號、密碼等金融帳戶資料交給一名自稱「沃爾」的詐欺集團成員，造成五名被害人共把十到一百廿萬元不等共二百萬元匯入帳戶，造成被害人財務損失。
其中被騙匯入一百廿萬元的王姓被害人不甘受害，向黃男及其家長要求損害賠償，但黃男辯稱詐騙集團這麼多人，他們也要負責，不能都只要他負責。
不過判決書指出，黃男提供帳戶幫助詐騙集團成員向原告詐騙，致原告受騙匯款而造成一百廿萬元財產損失，黃男應視為與詐騙集團實施詐騙者之共同行為人，而黃男為未滿廿歲之限制行為能力人，黃母為其法定代理人，其權利義務由其母行使負擔。
法官認為，黃母未舉證證明對黃男之監督並未疏懈或縱加以相當監督，仍不免發生損害，自應就黃男對原告不法侵害行為所造成之財產損失，與黃男連帶負損害賠償責任，母子應連帶賠償一百廿萬元，全案可上訴。
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