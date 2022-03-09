無照騎車拒測挨罰 二寶爸被執行淚訴「要養小孩高堂」

45歲陳姓男子因無照騎車、拒絕酒測，被新北市府交通裁決處開出共18萬6千元罰鍰，其中17萬餘元移送法務部行政執行署新北分署執行，陳男到新北分署辦理分期，向書記官淚訴自己月薪僅有兩萬餘元，還要養兩個小孩和高齡雙親，最後在書記官同意下以每月繳納4千元方式繳清。

新北分署指出，陳男2020年在新北市板橋區無照騎車被攔查，他拒絕酒測，先被裁罰18萬元罰鍰，又因無照騎車再被開出6千元罰鍰，他繳完1萬餘元後便無力繳納，案件移送新北分署執行，行政執行官發出通知單要他在今年3月以前繳清。

陳男接獲通知後趕緊到新北分署辦理分期繳納，向書記官表示他因患有憂鬱症且領有身心障礙手冊，目前只能在工地打零工，每月僅有2萬餘元收入，卻要養被兩個小孩與高齡雙親，實在無力繳納，書記官因此讓陳男辦理分期繳納，以44期、每月4千元的方式繳清罰鍰。

新北分署提醒民眾，切勿存有僥倖心態便酒後上路，以免受到裁罰得不償失，若因交通違規被裁罰，也應盡速繳清或辦理分期繳納，以免財產遭受行政執行。