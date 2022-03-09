台南7連霸議員蔡淑惠涉詐領助理費 胞姊及助理裁押禁見

國民黨7連霸台南市議員蔡淑惠遭檢舉，涉嫌以人頭詐領助理費400多萬，台南地檢署昨天指揮調查局南機組搜索其議會辦公室及服務處，查扣帳冊等相關物證，傳喚蔡淑惠、胞姊及助理等16人、3名證人到案，訊後蔡淑惠及邱姓女助理分以25萬、12萬交保，蔡淑惠胞姊及許姓女助理兩人經檢方聲押後，今天下午台南地院裁押禁見。

據調查，55歲蔡淑惠，曾任台南市第13、14、15、16屆議員，及縣市合併升格直轄市第1、2、3屆議員，是資深議員。2019年8月，國民黨徵召她出征南市第5選區立委選舉，挑戰民進黨現任立委林俊憲，但鎩羽而歸。

檢方訊問後，認她、胞姊及助理擔任市議會第1、2屆議員期間，涉嫌以虛報親友人頭及以少報多的方式，不實申報請領公費助理補助費400多萬元，涉有貪汙治罪條例利用職務詐領財物罪嫌及刑法中使公務員登載不實文書等罪嫌犯罪嫌疑重大。