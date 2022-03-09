聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南7連霸議員蔡淑惠涉詐領助理費 胞姊及助理裁押禁見
國民黨7連霸台南市議員蔡淑惠遭檢舉，涉嫌以人頭詐領助理費400多萬，台南地檢署昨天指揮調查局南機組搜索其議會辦公室及服務處，查扣帳冊等相關物證，傳喚蔡淑惠、胞姊及助理等16人、3名證人到案，訊後蔡淑惠及邱姓女助理分以25萬、12萬交保，蔡淑惠胞姊及許姓女助理兩人經檢方聲押後，今天下午台南地院裁押禁見。
據調查，55歲蔡淑惠，曾任台南市第13、14、15、16屆議員，及縣市合併升格直轄市第1、2、3屆議員，是資深議員。2019年8月，國民黨徵召她出征南市第5選區立委選舉，挑戰民進黨現任立委林俊憲，但鎩羽而歸。
檢方訊問後，認她、胞姊及助理擔任市議會第1、2屆議員期間，涉嫌以虛報親友人頭及以少報多的方式，不實申報請領公費助理補助費400多萬元，涉有貪汙治罪條例利用職務詐領財物罪嫌及刑法中使公務員登載不實文書等罪嫌犯罪嫌疑重大。
其中，蔡淑惠、邱姓女助理分別以25萬元、12萬元交保，胞姊及許姓女助理因有勾串共犯、證人之虞，經聲請羈押禁見獲准。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言