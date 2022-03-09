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台西鄉長林芬瑩爆涉貪索賄 與丈夫均羈押禁見廠商交保

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣台西鄉長林芬瑩涉嫌以通過太陽能光電系統林帶通行權及架空電桿道路挖掘許可為由，透過林姓男子向業者收取680萬元賄款。檢調昨天搜索林芬瑩夫婦、廠商等人住所及辦公處等13處，檢方今天下午訊後向雲林地方法院聲請羈押獲准，法院裁定林芬瑩和其丈夫丁文彬、白手套林男羈押禁見，另沈姓廠商20萬元交保。

據了解，業者2018年標到上億元工程案，2020年8、9月間向台西鄉公所申請林帶通行權、架空電桿道路挖掘許可等被退件，林芬瑩的丈夫丁文彬同年12月以此為由開始索賄，並透過中間人林姓男子收款，金額計達680萬元。

雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮彰化縣調查站、雲林縣調查站及中部地區機動工作站成立專案小組，昨天發動偵查搜索，共帶回20人偵辦，除查扣相關帳戶、帳冊等資料，也在林芬瑩的住所扣押現金170萬元。

中間人林男及沈姓廠商均坦承犯行，林芬瑩夫婦否認涉案，供稱現場查扣到的現金是新家裝潢工程款，因金流往來甚鉅，檢方懷疑林芬瑩夫妻說詞，將進一步調查金錢來源。

檢方訊後認為林芬瑩夫婦、林男及沈姓廠商等4人涉嫌貪汙治罪條例交付、收受賄賂、公務員財產來源不明及刑法背信等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡或勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，今天下午向法院聲請羈押獲准，法院裁定林芬瑩夫婦及林姓男子羈押禁見，沈姓廠商20萬元交保。

雲林縣台西鄉長林芬瑩（左）和其夫丁文彬爆涉貪索賄，法院今天下午裁定羈押禁見。圖／取自丁文彬臉書
雲林縣台西鄉長林芬瑩（左）和其夫丁文彬爆涉貪索賄，法院今天下午裁定羈押禁見。圖／取自丁文彬臉書

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