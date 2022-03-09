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撕票判死22年還不執行死囚想再審 質疑徐自強怎就無罪

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子黃春棋、陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，22年前被判死刑定讞，至今仍未執行，是國內關最久的2個死囚。同案被告徐自強7年前無罪確定，黃、陳數度以「有新事證」為由聲請再審、停止執行刑罰但遭駁。黃日前再聲請再審，台灣高等法院指「徒然浪費司法資源」駁回；陳也聲請，高院今開訊問庭，陳質疑「徐自強為何無罪沒事」。

陳憶隆、黃春棋被控1995年9月1日與徐自強、黃銘泉共謀擄走黃春樹，殺害後向家屬勒贖7千萬元，在汐止山區挖洞棄屍；警方先後逮捕黃春棋、陳憶隆，兩人都咬出共犯黃銘泉、徐自強。黃銘泉潛逃泰國，後來身亡，徐自強案發9個月後投案，堅稱自己清白。

黃春棋、陳憶隆、徐自強2000年4月27日被判死刑定讞。徐自強的律師團聲請釋憲，大法官作出影響國內刑事訴訟制度的釋字582號解釋，指共同被告自白不能當成有罪認定的唯一證據，徐因高院更9審判決無罪，最高法院也維持無罪判決，徐被關押5624日，高院裁准2812萬元補償金。

因徐自強的爭議，連帶讓陳憶隆、黃春棋成為國內判決確定最久、卻未執行的死刑犯。徐自強無罪確定後，黃認為徐的無罪判決認定事實，與他的死刑判決不同，足以合理懷疑他沒參與殺害黃春樹的事前計畫，曾以此為「新事實、新證據」聲請再審、停止執行刑罰，但屢遭駁回。

黃聲請再審時稱原確定判決認定他等4人，在事前準備硫酸，事後用硫酸潑屍，認定他事前即有殺人並毀損屍體的犯意聯絡；憑僅的是同案被告陳憶隆的警詢供述，實際上無從證明被害人的屍體曾遭硫酸潑灑。黃認為，檢察官將火燒的勘驗、鑑定結果等原始的屍體相驗資料，不實登載作為陳憶隆硫酸供述的補強證據。但高院認為黃之前就以「硫酸毀屍」疑點聲請再審，2019年就被認為無理由而裁定駁回，黃一再聲請卻沒提出其他新事實、新證據，違背再審規定。

而陳億隆今開庭則聲稱，之前在監獄遇到「另名陳姓共犯」，可以證明他沒有預謀殺人，且當初是徐自強找他幫忙犯案，質疑徐為何無罪沒事，他卻有事遭判死判。

陳憶隆表示，徐案中鑑定被害人遭火燒，但他的案件說是用硫酸，請求勘驗法醫楊日松解剖時的錄影錄音，並傳喚當年辦案的檢察官李玉卿、徐案鑑定法醫束恆新說明，希望能開啟再審。公訴檢察官指陳在2016、2017、2018年都有聲請再審，請法官斟酌理由是否重複。法官諭知候核辦。

陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，22年前被判死刑定讞，至今仍未執行，與共犯黃春棋是國內關最久的2個死囚，陳聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭。記者王宏舜／攝影
陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，22年前被判死刑定讞，至今仍未執行，與共犯黃春棋是國內關最久的2個死囚，陳聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭。記者王宏舜／攝影

死刑 殺人 棄屍 檢察官

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