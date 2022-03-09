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陸企疑利用港商在台設辦事處 違法挖角IC測試高手遭查辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

大陸企業疑似利用港商公司在台設立辦事處，以百萬年薪挖角台灣高科技人才，涉嫌違反經濟部規定許可，士林地檢署今指揮調查局搜索內湖科學園區內的三家港商公司，共約談4位負責人、7名證人到案說明，全案朝台灣地區及大陸地區人民關係條例「在台灣地區設立辦事處從事業務活動罪嫌」偵辦中。

士林地檢署指出，國安專組主任檢察官陳彥章統籌，檢察官許恭仁、劉建志、黃睦涵指揮桃園市調查處、台北市調查處偵辦案件，針對3家涉案的港商公司，共計搜索4處，約談4名被告、7名證人到案說明。

涉案的三家公司如下，檢方指揮台北市調處偵辦「港商芯原公司（IC設計定製一站式服務平台）」搜索內湖、新竹2處，約談在台辦事處詹姓負責人，及3名證人；另指揮台北市調處偵辦「港商硅谷公司(通訊、電器及機電設備IC設計)」約談在台辦事處何姓、滕姓等2名負責人，及2名證人；另指揮桃園市調處偵辦「僑外資港商中星微公司(數字多媒體IC設計)」約談在台辦事處張姓負責人，及2名證人。

檢方指出，這三家公司可在台灣從事行政及相關籌備工作，但是不能研發及ＩＣ測試，今因違法經濟部許可範圍遭調查。目前相關被告及人員仍在調查局，今晚才會移送地檢署複訊。

「挖角高科技人才從事ＩＣ測試」涉嫌違反台灣地區及大陸地區人民關係條例第40條之1第1項、第93條之2第1項，非經主管機關許可，在台灣地區設立辦事處從事業務活動罪嫌，可處行為人1年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金，並自負民事責任。

台北市調處。圖／本報資料照片
台北市調處。圖／本報資料照片

國安 檢察官

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