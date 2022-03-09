湯蕙禎籲「韓豫平案」暫緩發監 法務部：請業管機關考量

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，被控挪用加菜金2880元，被依貪汙罪判刑4年6月定讞。民進黨立委湯蕙禎今天在立法院司法委員會質詢時表示，該案尚未釐清的問題尚多，希望在還沒討論出妥善解決方式之前，請法務部暫停被告的發監執行。

法務部長陳明堂回應，昨天法務部已經發函給最高檢察署和台灣高等檢察署，針對有沒有申請非常上訴或再審的原因詳加考量。如果未來要再審，將來要從花蓮高分檢開始，在程序還沒有完成之前，有關於發監執行，目前還沒有通知。

湯蕙禎表示，韓豫平案讓司法威信受到重擊，該案餐會是由指揮官宴請，最後卻是參謀長韓豫平在承受，由他扛罪。且高院判決理由載明，2880元是犯罪所得，但這些錢並非韓豫平犯罪所得，讓非犯罪所得的人承受並不合理。

湯蕙禎質疑，國防部加菜金是內規，使用層面很廣也行之有年，行政經費核銷一般來講除了承辦人員之外，主計單位會去認章，主官核可才會准予支付。但現況是主官沒事，只挑中間的參謀長承擔重罪。