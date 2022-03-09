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調查局加入配合制裁俄羅斯 查扣「騙扁小子」1億200萬　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

調查局今天由局長王俊力、女調查官林可凡報告「國家金融情報中心（FIU）」業務表示，針對俄烏戰爭，FIU已配合政府政策加入制裁俄羅斯，並在官方網站公告歐盟及OFAC制裁之名單。

報告說，FIU現階段的重點工作包含協查逃漏稅、查扣不法所得、專案資金清查、金融制裁、國際合作以及打擊虛擬資產犯罪。

報告指出，自2021年1月1日至2022年2月28日，FIU已協助國稅機關查處逃漏稅超過22億元，也從金融情資中發掘重大詐貸、背信、違反銀行法及證券交易法等案件。

為剝奪犯罪所得，FIU協助台南地檢署查扣最大盜版影劇平台「楓林網」犯罪得6700萬元，台北地檢署偵辦「騙扁小子」黃琪涉嫌詐欺、違反洗錢防制法案時，也協助查扣黃的不法資金1億200萬元。

專案資金調查方面，FIU在「前調查官徐宿良貪瀆案」、「台鐵太魯閣號出軌防脫產案」、「陳盈助線上博奕平台案」上也協助相關資金清查工作。

調查局指出，FIU定期將聯合國、歐盟及美國財政部海外資產控制辦公室發布的金融制裁名單，主動公告在官網上，最近發生俄烏戰爭，FIU即配合加入制裁，以提供金融機構單位比對，適時申報可疑交易。

調查局說，我國於1997年以「中華台北」名義加入APG，並為創始會員國，長期參與國際組織會務及活動，分別於2001、2007年接受第一輪及第二輪相互評鑑，2018年接受第三輪相互評鑑獲得「一般追蹤」的最佳評等，平均每年交換700至1000件的情資。

調查局還說，以虛擬資產洗錢是新興犯罪趨勢，大量交易透過點對點或場外交易，監管不易，調查局擔任FIU的角色，將持續引進國外防制洗錢、打擊資恐指引，提供權責機關參考。

調查官林可凡今天報告國家金融情報中心業務。記者王聖藜／攝影
調查官林可凡今天報告國家金融情報中心業務。記者王聖藜／攝影
調查局長王俊力今天報告國家金融情報中心業務。記者王聖藜／攝影
調查局長王俊力今天報告國家金融情報中心業務。記者王聖藜／攝影

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