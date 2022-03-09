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1.2萬酒駕罰單分期執行分署貼封條查封車 車主當場繳清

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
楊男將小貨車開到屏東分署準備查封。圖／屏東分署提供
楊男將小貨車開到屏東分署準備查封。圖／屏東分署提供

屏東縣新園鄉30歲楊姓男子2020年2月開小貨車行經崁頂鄉龍港路，遭警方查獲酒駕，酒測值達0.55毫克，監理站開罰8.5萬元，檢方緩起訴處分，楊繳納6萬後，剩下辦理分期繳納，還有1.2萬拒不繳納，移送執行署屏東分署執行，書記官正要查封楊的車輛時，楊決定當場繳清剩下罰單。

屏東分署指出，楊繳納6萬緩起訴處分金後，監理站通知繳納剩下2.5萬元，楊在監理站辦分期繳納，每期1000元，但繳了13期後，拒不繳納剩下1.2萬，案件移送法務部行政執行署屏東分署執行。

屏東分署指出，楊來電告訴執行人員，稱無法一次繳完要辦理分期，執行人員檢視楊的財產資料，無任何所得，但名下有2輛車，其中一部是酒駕當時的小貨車。書記官向楊表示，請交出該部車齡12年的小貨車，讓分署先查封後方可辦理分期。

楊日前依書記官指示把貨車開到屏東分署，預計車輛查封後辦理分期手續，書記官正製作查封筆錄，執行員準備張貼封條，楊從隨身霹靂腰包拿出分期第一期款項3000元要繳納，執行員看到腰包鼓鼓的還有一疊鈔票，告知若辦分期每月須到分署來繳款會較麻煩，若方便是否要一次繳清。

楊聽聞後，當場從腰包掏錢付清全部1.2萬酒駕罰單，執行人員也停止查封程序的進行。

屏東分署表示，若義務人確實有經濟上的困難無法一次繳清，可檢附相關資料辦理分期，但為保障國家債權，若義務人有車輛、不動產，執行人員會在分期前先辦理查封，以避免義務人將來脫產，並保障國家債權，待繳清後再塗銷查封，如分期未正常繳納，則會就所查封的財產拍賣。

屏東分署提醒，酒駕零容忍，酒駕案件不分金額大小，屏東分署會強力執行追到底，以貫徹交通正義，共同保障用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

執行人員準備查封車輛。圖／屏東分署提供
執行人員準備查封車輛。圖／屏東分署提供

屏東縣

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