調查局偵辦陸企在台挖角高科技人才 全台同步大搜索

調查局本部。圖／資料照

近來中共透過陸企大規模迂迴來台，以高薪挖角高科技產業人才，調查局為落實「杜絕科技人才遭挖角，保護戰略性產業俾完善國安防護網」國安政策，日前聯合台北、士林、桃園、新竹台中5個地檢署，同步偵辦陸企來台非法從事挖角人才案件，總計動員百餘人次，搜索14處所，約談近60人，涉案人均依違反兩岸地區人民關係條例偵辦。

據了解，陸企違法在台挖角高科技人才類型分別為：EDA軟體設計、第三代半導體研發及IC設計、液晶顯示器驅動IC設計、數字多媒體IC設計、影像感測器晶片CIS設計、IC設計定製一站式服務平台、通訊、電器及機電設備IC設計、電動車相關零組件。遭搜索的公司包括全芯智造、柏森、中星微、印星科技、芯原、硅谷數模、北京開易弘、聚力成科技等8家。

其中，台北地檢署今指揮新北市調查處搜索聚力成公司，約談司負責人郭彥辰等3人到案。調查局偵辦陸資來台誘吸人才或營業秘密案，僅去年查獲26案，換算被侵害的營業秘密市值多達2118億多元。

調查局指出，高科技產業為我國經濟命脈，其中半導體技術更是護持我國經濟實力之「護國神山」，陸資刻意規避法律，藉由台灣在地協力者協助，或轉由第三地區投資之公司名義，刻意掩飾隱匿身分或資金來源，在台從事挖角行為。

此等惡意挖角竊秘行為，在在顯示中共對我高科技產業挖角，不僅單純是經濟實力競爭，而是已危及國家安全的嚴肅議題。調查局將持續偵辦是類案件，全面反制中共對台挖角、竊密，確保高科技產業發展。