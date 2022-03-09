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人夫傳訊給女友人「喜歡跟你過夜」遭妻疑出軌 法官認單相戀判免賠

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名莊姓男子和女子通話頻繁，曾連續通話100多分鐘未掛斷，還傳訊給女子「比較喜歡跟你過夜」，結果被莊男的妻子發現兩人通話頻繁，還有曖昧訊息。情境示意圖。圖／Ingimage
高雄一名莊姓男子和女子通話頻繁，曾連續通話100多分鐘未掛斷，還傳訊給女子「比較喜歡跟你過夜」，結果被莊男的妻子發現兩人通話頻繁，還有曖昧訊息。情境示意圖。圖／Ingimage

高雄莊姓男子和謝姓女子通話頻繁，曾連續通話100多分鐘還未掛斷，莊還傳訊給謝女「你現在的樣子是我理想的妻子」、「比較喜歡跟你過夜」，莊男的林姓妻子發現兩人通話頻繁，還有曖昧訊息，認為莊男出軌，向莊及謝女求償55萬元，高雄高分院認為通話頻繁僅能證明兩人聯繫密切，至於曖昧訊息，謝女並無相對回應，認定僅為莊男單相戀，判兩人免賠。

判決指出，莊男、林女結婚7年，2020年3月間，林女發現莊男和謝女往來密切，從3月至11月，兩人通話高達56次，最短數分鐘，最長甚至達百餘分鐘，兩人不僅通話，還被林女抓包曾同遊新北市八里合照。

林女還發現莊男曾在遊戲中，傳訊給謝女「我比較喜歡跟你過夜，休息時間感覺過的好快」、「你現在的樣子是我理想的妻子」、「你是第二個可以叫我再坊」等曖昧訊息，林認定莊男出軌，請求莊、謝兩人要賠償她55萬元精神撫慰金。

莊男否認出軌，稱他長期在監獄服刑，和謝女只是單純朋友；謝女也稱，她與莊男是易服社會勞動而認識，她也知道莊男有妻子，兩人有聊天但也只是好友，平時也都是莊男打電話給她，她也從未和莊一起出遊合照。

高雄高分院合議庭認為，莊男、謝女雖通話多次，但僅能證明兩人聯繫密切，至於莊傳的曖昧訊息，並未看到謝女有相對回應，明顯只是莊男單相戀；至於林女所提的出遊照等，僅可認定莊曾到八里出遊打卡，但背影照並未顯示日期、發文地點，不能就此認定兩人曾同日出遊。

合議庭認定，林女所提的通話紀錄，不足證明莊男、謝女有違反社會倫理的不正常男女關係，因此判兩人免賠確定。

出軌

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