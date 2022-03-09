病患不出院 振興醫院2年後提告終止醫療契約

台北市北投區振興醫院因一名病患不出院，積欠醫療費214萬餘元，振興醫院提請民事訴訟，請求病患遷讓返還病房床位。士林地方法院判決，因陳婦為無行為能力人，其兒子陳男應將母親遷出病床，騰空返還與振興醫院。

振興醫院主張，病患2018年5月起住院治療，醫師認為病患已達出院標準，無住院必要，2019年4月間通知病患的兒子幫忙辦理出院，希望將病床給予需要的患者，但遭拒絕出院，也沒給付相關費用，直到2020年4月20日止，積欠醫療費214萬餘元，催繳未獲置理。

病患身上無任何鼻胃管、尿管，病況不適合在醫院做長期照護，醫院已在2019年8月及2021年6月、7月、8月、9月間，共計6次用電話或簡訊告知家屬辦理出院手續，並終止醫療契約，被告無權占有病床侵害醫院財產權，因此再提請民事訴訟，以表達終止醫療契約。

被告病患的法定代理人為其兒子，被告主張，母親2018年5月掛急診，醫院未採納家屬反映母親有心臟問題，使用心跳加速藥物，導致心臟發生問題，醫院僅要求家屬簽檢查同意書等，未告知做何種治療及處置，就對母親實施心導管手術，致母親腦部大面積中風、半癱等情況醫院應對母親婦復健及治療責任。

被告主張，2018年1月、2020年3月，母親發生心律不整，目前治療中，醫院長期不與家屬溝通解決，採取拖延戰術，利用資訊不對等，在醫院有利的時機點提起訴訟，持續計算醫療費等，原告之訴駁回。

法院認定，依照醫療法，病患原則上有任意終止契約權利，但醫院不具隨時終止契約權力，但並非絕無終止契約權利，斟酌誠信原則與公序良俗判斷下，醫院無法繼續診治病人時，須在病患無危急情況下，預先通知，給予病患充分時間尋找替代醫療或照顧提供者，後續能依照醫療法第75條第3項「通知辦理出院或轉院而終止醫療契約」病患應即辦理出院或轉院，讓醫療資源得以有效運用。