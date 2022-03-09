埔里Cosplay民宿女廁偷拍12人受害 民宿少東遭判刑

南投縣埔里鎮一家民宿以拍攝Cosplay（角色扮演）聞名，前年卻被發現女廁裝設針孔攝影機，偷拍女性換裝、上廁所，而偷拍狼竟是民宿陳姓少東，共有12名女子受害，陳男公開道歉聲淚俱下，9人同意和解，但3名被害人堅持不撤告，南投地院最近以妨害秘密罪，判處陳男4月有期徒刑。

埔里鎮這家民宿以農場為主，但提供水下攝影還有日式造景，成為Cosplay知名拍攝景點，前年7月偷拍事件爆發後，引起cos界震撼。陳姓少東也在父親陪同下出面，2人數度鞠躬致歉，陳男聲淚俱下，表達對受害女子的歉意和希望彌補的誠意，並強調父母不知自己的荒唐錯誤行為，陳父則稱非常愧疚、管理不當、教導無方。

判決書指出，陳姓男子（40歲）前年7月18日，將針孔攝影機放在戶外女廁黑色除臭盒內，用報紙、木炭掩蓋。但一名被害人在女廁換衣時，發現除臭盒有閃光驚覺遭偷拍報警，警方發現當天還有3名女子遭偷拍，並陸續查出遭偷拍的女子共有12人。