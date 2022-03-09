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埔里Cosplay民宿女廁偷拍12人受害 民宿少東遭判刑

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投縣埔里鎮一家民宿以拍攝Cosplay（角色扮演）聞名，前年卻被發現女廁裝設針孔攝影機，偷拍女性換裝、上廁所，而偷拍狼竟是民宿陳姓少東，共有12名女子受害，陳男公開道歉聲淚俱下，9人同意和解，但3名被害人堅持不撤告，南投地院最近以妨害秘密罪，判處陳男4月有期徒刑。

埔里鎮這家民宿以農場為主，但提供水下攝影還有日式造景，成為Cosplay知名拍攝景點，前年7月偷拍事件爆發後，引起cos界震撼。陳姓少東也在父親陪同下出面，2人數度鞠躬致歉，陳男聲淚俱下，表達對受害女子的歉意和希望彌補的誠意，並強調父母不知自己的荒唐錯誤行為，陳父則稱非常愧疚、管理不當、教導無方。

判決書指出，陳姓男子（40歲）前年7月18日，將針孔攝影機放在戶外女廁黑色除臭盒內，用報紙、木炭掩蓋。但一名被害人在女廁換衣時，發現除臭盒有閃光驚覺遭偷拍報警，警方發現當天還有3名女子遭偷拍，並陸續查出遭偷拍的女子共有12人。

偷拍事件曝光後，陳男出面道歉，痛哭失聲，13名被害人中陸續有9人同意和解而撤告，但是3名被害人堅持不和解、不撤告，南投地院法官審理後，將陳男依「無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位」罪名，判處有期徒刑4個月，如易科罰金折合新台幣12萬元。

南投縣埔里鎮民宿因為日式造景和水下攝影，成為Cosplay知名景點，未料卻發生民宿少東在女廁以針孔攝影機偷拍女子如廁、更衣。圖／聯合報系資料照片
南投縣埔里鎮民宿因為日式造景和水下攝影，成為Cosplay知名景點，未料卻發生民宿少東在女廁以針孔攝影機偷拍女子如廁、更衣。圖／聯合報系資料照片
南投縣埔里鎮民宿因為日式造景和水下攝影，成為Cosplay知名景點，未料卻發生民宿少東在女廁以針孔攝影機偷拍女子如廁、更衣。圖／聯合報系資料照片
南投縣埔里鎮民宿因為日式造景和水下攝影，成為Cosplay知名景點，未料卻發生民宿少東在女廁以針孔攝影機偷拍女子如廁、更衣。圖／聯合報系資料照片

偷拍 南投

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