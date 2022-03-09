手腳寫滿「天道盟」還拿出美工刀 男子搭乘捷運遭法辦

北市一名許姓男子，去年手腳滿布「天道盟」字樣，持美工刀蹲坐捷運淡水信義線車廂，遭警方依妨害秩序罪嫌移送法辦。台北地檢署調查發現，許男手腳字跡都是麥克筆描繪加粗，當時只在整理包包，乘客並無恐慌，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢警調查，2021年11月中旬某日上午，30多歲的許男搭乘捷運淡水信義線紅樹林站往台北車站方向列車，蹲靠在首節車廂靠駕駛室的牆面。民眾見他捲起袖子、褲管露出深色「天道盟」字眼，還發現他拿出1把美工刀，立刻報警。

據了解，許男個性十分內向，不善與人交流，在檢警調查時說不清楚為什麼要在手腳寫滿「天道盟」，但坦承知道自己行為不對。持美工刀部分，許男則辯稱，當時他在整理上班要用的東西，從包包裡拿出很多東西，並沒有持刀威嚇別人。