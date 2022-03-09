快訊

第26輪疫苗預約率僅3% 指揮中心再加碼接種可領500元族群

宗教團增2例醫護染疫！疑發生院內感染 門診暫停至3/13

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手腳寫滿「天道盟」還拿出美工刀 男子搭乘捷運遭法辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名許姓男子，去年手腳滿布「天道盟」字樣，持美工刀蹲坐捷運淡水信義線車廂，遭警方依妨害秩序罪嫌移送法辦。台北地檢署調查發現，許男手腳字跡都是麥克筆描繪加粗，當時只在整理包包，乘客並無恐慌，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢警調查，2021年11月中旬某日上午，30多歲的許男搭乘捷運淡水信義線紅樹林站往台北車站方向列車，蹲靠在首節車廂靠駕駛室的牆面。民眾見他捲起袖子、褲管露出深色「天道盟」字眼，還發現他拿出1把美工刀，立刻報警。

據了解，許男個性十分內向，不善與人交流，在檢警調查時說不清楚為什麼要在手腳寫滿「天道盟」，但坦承知道自己行為不對。持美工刀部分，許男則辯稱，當時他在整理上班要用的東西，從包包裡拿出很多東西，並沒有持刀威嚇別人。

檢方勘驗車廂內監視畫面，雖有幾名乘客似乎刻意與許男保持距離，但僅在一旁保持關注、側目，看不出有乘客因為許男的行為而產生恐慌。檢方認為，許男的行為並未觸犯刑法恐嚇公眾安全罪，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

北市一名許姓男子，去年手腳滿布「天道盟」字樣，持美工刀蹲坐捷運淡水信義線車廂，遭警方依妨害秩序罪嫌移送法辦。台北地檢署認為乘客並無恐慌，依罪嫌不足，給予不起訴處分。圖／本報資料照
北市一名許姓男子，去年手腳滿布「天道盟」字樣，持美工刀蹲坐捷運淡水信義線車廂，遭警方依妨害秩序罪嫌移送法辦。台北地檢署認為乘客並無恐慌，依罪嫌不足，給予不起訴處分。圖／本報資料照

捷運

延伸閱讀

首購看過來 北市這區華廈4年跌3%、回4字頭

萬華角頭父親今告別式 天道盟主「鐵霸」疑因雨未到場

「Komeda客美多咖啡」台中一次新開兩間！點飲料送名古屋早餐，有停車場、捷運能到

捷運成詐團利用收簿地點 老翁險被騙幸錯站下車

相關新聞

遭胞妹告發逃漏稅130萬 禾馨創辦人蘇怡寧獲不起訴

知名婦產科醫師、禾馨創辦人蘇怡寧，遭胞妹告發他在台大醫院任職時，利用她當人頭，向訊聯生技領取顧問費130萬多元涉嫌逃漏稅...

疑涉貪汙罪 花蓮玉里鎮長遭聲請羈押

花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉嫌以借貸名義，與多家得標工程廠商有不正當的金錢往來，昨天遭花蓮地檢署、花蓮縣調查站搜索偵辦。今天清晨...

手腳寫滿「天道盟」還拿出美工刀 男子搭乘捷運遭法辦

北市一名許姓男子，去年手腳滿布「天道盟」字樣，持美工刀蹲坐捷運淡水信義線車廂，遭警方依妨害秩序罪嫌移送法辦。台北地檢署調...

「手滑」幫男主管綁定銀行五倍券 金融業下屬遭起訴

北市一名在金融業服務的呂姓男子，因故得知公司身分證等資料，上銀行網站查詢主管五倍券使用情形，還幫主管綁定信用卡而遭提告。...

社運名人柳林瑋涉猥褻從1年6月減成8月刑 關鍵理由出爐

沃草創辦人柳林瑋被控以按摩、壓力大、久未見面等理由要求和三名女子擁抱，趁勢強吻、撫摸胸部和下體，他聲稱女方想交往不成才陷...

台西鄉長林芬瑩和其夫 疑向廠商索賄今被聲押

雲林縣台西鄉長林芬瑩疑涉貪汙案，彰化、雲林檢調經多方蒐證後，兵分多路進行搜索，帶回多人及相關資料，檢方今天下午訊後認為林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。