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「手滑」幫男主管綁定銀行五倍券 金融業下屬遭起訴
北市一名在金融業服務的呂姓男子，因故得知公司身分證等資料，上銀行網站查詢主管五倍券使用情形，還幫主管綁定信用卡而遭提告。台北地檢署調查後，日前依妨害電腦使用罪起訴呂男，被控違反個人資料保護法部分，依罪嫌不足，給予不起訴處分。
檢方調查，2021年9月底、10月初，呂男因工作緣故得知男主管身分證字號、出生日期。呂男基於好奇之下，在銀行網站輸入資料，查詢主管五倍券使用情形，發現他還沒使用，點選後成功綁定信用卡。事後，呂男馬上去跟主管報告。
主管得知後非常生氣，甚至懷疑1年多前，他莫名被通知申辦另間銀行信用卡也是呂男搞出來的，堅持不接受呂男道歉賠償，憤而控告呂男涉嫌違反個人資料保護法、刑法妨害電腦使用罪。
檢方認為，呂男取得、利用主管個資，並無為自己或他人不法所有意圖，且無證據顯示呂男過去曾擅自幫主管申辦信用卡，被控違反個資法部分給予不起訴處分，而呂男因過失將五倍券綁定信用卡部分，則依妨害電腦使用罪起訴。
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