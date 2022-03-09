社運名人柳林瑋涉猥褻從1年6月減成8月刑 關鍵理由出爐

沃草創辦人柳林瑋被控以按摩、壓力大、久未見面等理由要求和三名女子擁抱，趁勢強吻、撫摸胸部和下體，他聲稱女方想交往不成才陷害他。台北地方法院不採信柳的說詞，依3個強制猥褻罪判1年6月徒刑；柳上訴，數度表示希望獲「公平的審判」。台灣高等法院認定被害人僅有1名，撤銷原判決，減為8月徒刑。

柳林瑋（39歲）參與太陽花學運時，有「社運醫師」稱號，他也是網路媒體「沃草」、網路平台「美的好朋友」創辦人。

柳被控2015年七夕時，邀大學時帶醫學營認識的高中女生吃晚餐，開車送女學生回家時強吻。2017年4月16日柳藉洽談製作「美的好朋友」化妝品成分資料庫的機會，邀一名在校園演講認識的女子見面，也在車內強吻對方。柳成立「美的好朋友」網路平台後，2017年10月3日讓一名女工讀生到家中打掃拿酬勞，也被控強吻對方耳朵、伸手摸胸和下體。

北院針對3個犯罪事實分別量處8月、8月、9月徒刑，合併執行1年6月，柳不符，提起上訴。高院開庭期間，柳始終否認犯罪，數度強調絕沒有「強制」任何人做任何事，也「沒有辦法去證明自己沒做的事」，希望法院公平審判。

高院認為，2017年4月16日下午，柳林瑋以委託整理化妝品成分工作為由邀一名女子見面，卻在駕車搭載對方時以「紓解壓力」為藉口，要求女方配合擁抱，他趁勢強行扭動女方的頭、直接親吻5、6秒。高院認定被害人因此而內心震撼、刻意迴避柳，但柳還狡辯否認，這部分上訴無理。

不過在女工讀生部分，從她的證述和與柳的通聯記錄來看，柳因主觀認知和她有曖昧，想進一步試探發展親密關係的可能性，互動還算自然。因女工讀生證稱「柳以為我是同意的，還算情有可原，後來他開始摸我身體，我說不要時，他就停手了」，高院認為不構成強制猥褻。