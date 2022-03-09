台西鄉長林芬瑩和其夫 疑向廠商索賄今被聲押

雲林縣台西鄉長林芬瑩疑涉貪汙案，彰化、雲林檢調經多方蒐證後，兵分多路進行搜索，帶回多人及相關資料，檢方今天下午訊後認為林芬瑩及其丈夫丁文彬，犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向雲林地院聲請羈押。

據了解，林芬瑩疑涉向一家在台西地區施作綠能工程的能源公司索賄，彰化、雲林經過長時間調查蒐證，由2縣檢調單位組成專案小組發動搜索偵查，分頭至鄉公所及相關人員住處等地搜索，帶回相關證物、資料，並傳喚多人到案，訊後移送雲林地檢署複訊。