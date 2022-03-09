聽新聞
test
0:00 / 0:00
台西鄉長林芬瑩和其夫 疑向廠商索賄今被聲押
雲林縣台西鄉長林芬瑩疑涉貪汙案，彰化、雲林檢調經多方蒐證後，兵分多路進行搜索，帶回多人及相關資料，檢方今天下午訊後認為林芬瑩及其丈夫丁文彬，犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向雲林地院聲請羈押。
據了解，林芬瑩疑涉向一家在台西地區施作綠能工程的能源公司索賄，彰化、雲林經過長時間調查蒐證，由2縣檢調單位組成專案小組發動搜索偵查，分頭至鄉公所及相關人員住處等地搜索，帶回相關證物、資料，並傳喚多人到案，訊後移送雲林地檢署複訊。
經檢察官漏夜複訊後，林芬瑩和其丈夫丁文彬被依涉嫌重大及串證之虞向法院聲押，並就相關事證進一步釐清調查。林芬瑩曾任台西鄉代會主席，轉戰鄉長成功，如今涉案地方各界關切，也可能連帶影響她的連任之路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言