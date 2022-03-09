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台西鄉長林芬瑩和其夫 疑向廠商索賄今被聲押

聯合報 / 記者陳苡葳蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣台西鄉長林芬瑩疑涉貪汙案，彰化、雲林檢調經多方蒐證後，兵分多路進行搜索，帶回多人及相關資料，檢方今天下午訊後認為林芬瑩及其丈夫丁文彬，犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向雲林地院聲請羈押。

據了解，林芬瑩疑涉向一家在台西地區施作綠能工程的能源公司索賄，彰化、雲林經過長時間調查蒐證，由2縣檢調單位組成專案小組發動搜索偵查，分頭至鄉公所及相關人員住處等地搜索，帶回相關證物、資料，並傳喚多人到案，訊後移送雲林地檢署複訊。

經檢察官漏夜複訊後，林芬瑩和其丈夫丁文彬被依涉嫌重大及串證之虞向法院聲押，並就相關事證進一步釐清調查。林芬瑩曾任台西鄉代會主席，轉戰鄉長成功，如今涉案地方各界關切，也可能連帶影響她的連任之路。

雲林縣台西鄉長林芬瑩疑涉貪汙案，檢方今天下午訊後向雲林地院聲請羈押。圖／取自台西鄉公所網站
雲林縣台西鄉長林芬瑩疑涉貪汙案，檢方今天下午訊後向雲林地院聲請羈押。圖／取自台西鄉公所網站

雲林 彰化 貪汙

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