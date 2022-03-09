涉貪遭押將屆今交保 宜縣府2官員步出看守所面露憔悴

宜蘭地檢署偵辦縣府、羅東鎮公所等人員疑涉貪汙等弊案，1月13日指揮廉政署搜索逾30處，約詢縣長林姿妙等人。時任縣府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原隔天遭裁定收押禁見，羈押期即將屆滿。檢方昨聲請具保停止羈押，宜蘭地方法院裁定各15萬元交保，家屬今早到宜院辦理交保，2人11點多離開宜蘭看守所。

吳朝琴、吳東原捲入弊案風波，檢方認為涉犯貪汙治罪條例圖利罪，嫌疑重大，有事實足認其有勾串共犯之虞及羈押必要，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見，1月14日下午裁定准押，將於3月13日羈押期滿。

宜蘭地檢署表示，吳朝琴、吳東原的羈押原因雖然還在，因其偵查暫時告一段落，檢察官認為無繼續羈押的必要。檢方昨天向法院聲請具保停押，法官裁定各准予15萬元交保；家屬今早先到法院辦理交保，宜蘭監獄10點多收到法院釋票。

2人今早11點多先後步出看守所，面容有些憔悴。家人一看到吳朝琴，便以預先準備的雨傘阻擋媒體拍攝，吳朝琴大方地說，「沒關係，讓他們拍」，接著未回應提問即乘車離去。獨自離開的吳東原，面對媒體詢問是否有想對外界說的或委屈想說，他僅說「謝謝大家。」

縣府秘書長林茂盛表示，吳朝琴、吳東原1月14日因案遭押，縣府依公務員懲戒法第4條第1款「當然停職」規定，自當日起予以停職。2人今天交保後，3個月內提出復職申請，須於收到縣府復職令30天內報到，並回復本職建設處副處長、農務科長。