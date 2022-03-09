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老公肝腎衰竭病逝 髮妻竟忙盜領、賣他股票得手478萬
桃園梁姓女子趁許姓先生多重器官衰竭昏迷期間、死亡後，擅自盜領他戶頭、賣股票得手多達478萬元，後來經梁的婆婆、小姑發現提告才曝光，梁坦承先生沒立遺囑分配財產，但辯稱有經他生前授權，但法院清查金流發現梁多次偽造授權，偵結依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴他。
檢警調查，梁女（55歲）見先生肝、腎及呼吸衰竭住院，2019年5月19日住進加護病房，後來病況急轉直下仍在26日過世，但梁明知先生19日後就意識不清，無從授權提領存款且遺產屬全體繼承人共有，沒經同意不得擅自處分。
梁女卻在先生死亡前、死後沒多久，前後拿他的提款卡到ATM，或是持印章存摺、偽造取款憑條赴銀行，前後盜領先生131萬元、346萬元，同時又盜賣先生名下的股票取得交割帳戶內的76萬元，結果梁事後被婆婆發現報警提告。
檢方訊時，梁女坦承有領出現金、賣股票等，也知道老公沒有留遺囑分配財產，但辯稱自己是為了要支付許多費用，而且有經過老公生前的授權。但梁的婆婆、小姑都說許男生前並未提及如何分配財產。
檢方根據銀行交易明細、取款紀錄，發現梁女多次盜領先生帳戶，當中還偽造經老公授權的取款憑條，也沒有出示相關授權書。另證券公司也說，若客戶死亡其帳戶就凍結，任何人皆不得就該帳戶交易或處置。
檢方偵結依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴梁女。另犯罪所得經計算共478萬元，經扣除梁替先生支付醫藥、喪葬及其他必要費用等，認定梁至今仍保有364萬元，應依法宣告沒收。
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