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產後憂鬱悶死2月大男嬰 新手媽淚訴：我很愛我的孩子

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園王姓女子因產後壓力大拿毛毯、塑膠袋悶死2個月大兒子，犯後自首崩潰痛哭，並親筆寫下自白交代經過，檢方以她扼殺親生幼子殘忍，依殺人罪起訴求刑7年6月。法院今開庭，王均坦承但也表示「我很愛我的小孩」，辯護人也請求法院將來量刑時審酌她因產後憂鬱才動手。

檢方起訴指出，王女（35歲）去年11月11日下午見兒子躺在床上睡覺，竟拿毛毯、塑膠袋摀住他口鼻窒息，她犯後恍惚呆坐在家伴屍3個多小時後才打電話給先生，落網後親手寫下自白書交代作案過程，並稱當時神智不清「以為自己在做夢，一度還認為是夢到兒子身亡。」

檢方查，根據王病例其患有產後憂鬱、未定期回診，且自白也透露懷孕期間因家務造成龐大的無形壓力，產後對照顧新生兒的難處，更直言是自己的錯、想重新來過等，認為她應是受病症影響，又缺乏適當支持、親職教育才失控下手，但認為符合自首，起訴求刑7年6月。

桃園地院今開準備程序庭，王女坦承不諱，對檢方起訴案罪事實、自白及查獲過程均不爭執，並表示「很愛自己的小孩，也不想要讓他走」；王的辯護人則說，本件沒有要再聲請新的鑑定。

法院詢問，因檢方起訴書記載中，不認為王女在行為時有因精神障礙或其他心智缺陷，導致其辨識行為違法能力有顯著降低，而辯護人也主張沒有要聲請鑑定，一併確認是否會爭執刑法第19條減刑規定適用。

辯護人表示，希望法院考量王女受產後憂鬱壓力，而行為時雖有辨識能力，但仍請求法院考量她當時意識、控制能力都有所減低，並包括犯後自、家人說明等相關情節能列入量刑審酌，但不爭執適用刑法第19條。

法院諭知，因王女及辯護人均對檢方起訴犯罪事實不爭執，之後審理期間僅就量刑做辯論。

王女產後憂鬱，竟悶死年僅2個月大的兒子，檢方依殺人罪起訴求刑7年6月。示意圖／ingimage
王女產後憂鬱，竟悶死年僅2個月大的兒子，檢方依殺人罪起訴求刑7年6月。示意圖／ingimage

產後憂鬱 新生兒

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