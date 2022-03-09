快訊

俄烏戰爭引發美中俄三強角力 南韓新總統的燙手山芋

不只郭董預言缺電 張忠謀早為台積建最強不斷電系統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市議員涉貪汙案「全部是藍的」 蔡清祥：辦案沒顏色

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

根據司法統計資料，2019年迄今，全國有33件縣、市議員詐領助理費貪汙案，檢調在台南市查辦的議員，8人是國民黨籍、2人是親藍無黨籍，台南市籍立委陳以信質疑數據可議，法務部長蔡清祥則說，檢調會證據辦案，無政治立場。

陳以信今天出席立法院司委會登記發言，提出一份司法有關統計資訊質詢蔡清祥。他說，個案發生的原因、動機不一，他不是要討論個案，想表達的是統計數據有異，難以服眾。

陳以信所舉出的司法資料顯示，被查辦的台南市議員之中，國民黨籍、親國民黨籍者占了大多數，唯獨沒有民進黨的議員，他反映有方人士的覺得奇怪，懷疑是否有「辦藍不辦綠的」問題？

陳以信說，檢調查貪辦了8個國民黨籍議員、2個親國民黨的無黨籍議員，占了全國涉案議員的四分之一，數據不正常，也非正常分配；陳說，年底選舉將屆，蔡清祥應宣示保證檢調辦案不會分黨籍、政治、地域。

蔡清祥表示，辦案人員不會有辦藍不辦綠的情形，完成是依照證據辦案，絕對不會有政治考量，只要有犯罪嫌疑，檢察官就會處理，不分藍綠，不分顏色；蔡清祥除了回應陳以信的訴求，另表示檢察官辦案也不會有人情考量。

立委陳以信今天指檢調辦台南市議員涉貪的數據不正常。記者王聖藜／翻攝網路
立委陳以信今天指檢調辦台南市議員涉貪的數據不正常。記者王聖藜／翻攝網路

陳以信 蔡清祥 國民黨

延伸閱讀

陳以信籲重新認定「國軍加菜金作業處理規定」適用範圍

影／陳以信挑戰台南市長？ 謝龍介：我們君子之爭

少將貪2880元加菜金判4年半 藍委：考察部隊吃飯也貪？

台南女性公務員比六都最低 陳以信建議增女性局處長

相關新聞

遭胞妹告發逃漏稅130萬 禾馨創辦人蘇怡寧獲不起訴

知名婦產科醫師、禾馨創辦人蘇怡寧，遭胞妹告發他在台大醫院任職時，利用她當人頭，向訊聯生技領取顧問費130萬多元涉嫌逃漏稅...

疑涉貪汙罪 花蓮玉里鎮長遭聲請羈押

花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉嫌以借貸名義，與多家得標工程廠商有不正當的金錢往來，昨天遭花蓮地檢署、花蓮縣調查站搜索偵辦。今天清晨...

台南七連霸議員蔡淑惠涉詐助理費 25萬元交保

國民黨七連霸台南市議員蔡淑惠遭檢舉疑涉嫌以人頭詐領助理費400多萬，台南地檢署昨天指揮調查局南機組人員搜索蔡淑惠服務處，...

涉貪遭押將屆今交保 宜縣府2官員步出看守所面露憔悴

宜蘭地檢署偵辦縣府、羅東鎮公所等人員疑涉貪汙等弊案，1月13日指揮廉政署搜索逾30處，約詢縣長林姿妙等人。時任縣府建設處...

老公肝腎衰竭病逝 髮妻竟忙盜領、賣他股票得手478萬

桃園梁姓女子趁許姓先生多重器官衰竭昏迷期間、死亡後，擅自盜領他戶頭、賣股票得手多達478萬元，後來經梁的婆婆、小姑發現提...

台南市議員涉貪汙案「全部是藍的」 蔡清祥：辦案沒顏色

根據司法統計資料，2019年迄今，全國有33件縣、市議員詐領助理費貪汙案，檢調在台南市查辦的議員，8人是國民黨籍、2人是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。