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台南市議員涉貪汙案「全部是藍的」 蔡清祥：辦案沒顏色
根據司法統計資料，2019年迄今，全國有33件縣、市議員詐領助理費貪汙案，檢調在台南市查辦的議員，8人是國民黨籍、2人是親藍無黨籍，台南市籍立委陳以信質疑數據可議，法務部長蔡清祥則說，檢調會證據辦案，無政治立場。
陳以信今天出席立法院司委會登記發言，提出一份司法有關統計資訊質詢蔡清祥。他說，個案發生的原因、動機不一，他不是要討論個案，想表達的是統計數據有異，難以服眾。
陳以信所舉出的司法資料顯示，被查辦的台南市議員之中，國民黨籍、親國民黨籍者占了大多數，唯獨沒有民進黨的議員，他反映有方人士的覺得奇怪，懷疑是否有「辦藍不辦綠的」問題？
陳以信說，檢調查貪辦了8個國民黨籍議員、2個親國民黨的無黨籍議員，占了全國涉案議員的四分之一，數據不正常，也非正常分配；陳說，年底選舉將屆，蔡清祥應宣示保證檢調辦案不會分黨籍、政治、地域。
蔡清祥表示，辦案人員不會有辦藍不辦綠的情形，完成是依照證據辦案，絕對不會有政治考量，只要有犯罪嫌疑，檢察官就會處理，不分藍綠，不分顏色；蔡清祥除了回應陳以信的訴求，另表示檢察官辦案也不會有人情考量。
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