疑心隔壁老闆說壞話竟殺人 二審指判13年太輕改判14年

塑膠工廠員工周敬謙疑心隔壁橡膠企業公司徐姓負責人說他壞話，前年11月間伏擊徐，徐倒地後大喊「我們又不認識」，周聽了火大，拿出削肉刀刺徐4下，徐送醫急不治。新北地院審酌周有精神障礙、自首，依殺人罪判周13年徒刑，褫奪公權7年。案經上訴，台灣高等法院認為周手段可議，加重改判為14年徒刑。

周（42歲）和徐曾打過招呼，但彼此並不認識。周因酗酒，酒精中毒時，曾有多疑、幻聽等現象，精神狀態不佳。周認為跟徐是多年朋友，他曾看見徐和同事講話，稱聽到徐說他「酒後亂性」、「愛發酒瘋」，便計劃教訓徐。

前年11月16日下午，周敬謙騎機車在橡膠公司外等待。徐傍晚5點下班，剛戴好安全帽要騎機車，便被對面衝出的周狂毆，徐連人帶車倒地，他大喊「我們又不認識」。周聽到徐這麼說，情緒失控，到機車車廂拿出削肉刀，對徐的下巴、右胸、左臂刺了4刀，徐因被切斷肱動脈，大量失血，同事見狀將他送醫，但當天就死亡。

周敬謙行凶後騎車到新北市警新莊分局自首，稱自己「殺人了」。

三軍總醫院的鑑定報告指周有酒精使用障礙症，以及酒精引起的精神病症、憂鬱症等，2004年開始，周的病況惡化卻未曾就醫。周在酒精中毒的狀態下，出現情緒不穩、多疑、幻聽等症狀。不過，報告指出，周行凶當日沒飲酒，案發時意識清楚，辨識行為能力並未降低。

新北地院認為周敬謙與被害人並不認識，只因疑心被說壞話就殺人，且未取得被害人家屬諒解，審酌周符合自首要件、患有精神障礙，犯後尚未泯滅良心，判他13年徒刑。

周認為「判太重」，檢方也認為量刑不當，雙雙上訴。高院審理後認為周案發時意識清醒，沒有認知問題，而他僅因自己猜疑，就預先藏刀、趁隙攻擊，不是臨時起意，雖然周一再稱願意賠償，卻沒有具體作為。

高院為了平撫被害家屬傷痛，協助家屬修復受影響的身心狀態、社會關係，回復對社會的信任，曾依雙方意願轉介進入修復式司法程序。但經專家評估，認為以被害人家屬目前狀況，不適合進入到最後修復階段，未能完成修復。