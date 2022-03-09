漢麟全科技美女CEO告名媛求償80萬 法院不排除移付調解

漢麟全科技美女CEO黃麟雅，不滿名媛郭孟葦在臉書貼出她婚禮照片，發文影射她外遇、物欲強烈、雙面人，還說她「立志嫁豪門」，憤而提民事求償80萬元並於《聯合報》等三大報或臉書刊登道歉啟事，台北地院今上午開庭，全案不排除移付調解。

2018年4月3日，郭孟葦在臉書貼文，敘述「A女」和「芽芽」2名女子互動，指A女不知芽芽是A女丈夫小三，芽芽當時還與現任丈夫劈腿交往。

芽芽丈夫把芽芽創業在五股的小工廠，搬到北市最精華的地段，把網路上小生意變成高科技大企業。芽芽受媒體關注，常上電視談論她成功的祕訣、芽芽也在臉書上貼出她跟「馬芸」合照。

由於郭女文章附上2張疑似黃臉部遮住、穿結婚禮服照片，黃女經友人轉告得知，認為郭女發文影射她「外遇」、「物欲極度強烈的女生」、「雙面人」，還說她「立志嫁豪門」，因而報警提告。刑事部分，郭女被依加重誹謗罪起訴。

台北地院認為，郭女文中女主角名字發音與黃女相仿，背景經歷近似，照片雖遮蓋新娘五官面貌，但從服裝款式及在場群眾，幾可確定是黃女婚禮照片，文章雖未指名道姓，但從遣詞用字及照片判斷，足以聯想到黃女，判刑2月。案經上訴高等法院駁回定讞。

民事部分，黃女求償80萬元並於《聯合報》等三大報或臉書刊登道歉啟事。法院今上午開庭，由於憲法法庭今年2月25日以保障言論及思想自由為由，判決民法的「回復名譽之適當處分」不包括以判決命加害人道歉。法官詢問雙方對於「憲判字第2號」意見。

黃女委任律師黃金昌指出，道歉在實務上行之有年，且目前沒有任何配套措施，如果不行道歉，會出現「有錢就可以罵人」的情況。劉韋廷則說，有回復名譽之必要，可以討論是以撤回或澄清方式，目前在最高法院另案有提及此事。

郭女委任律師楊美玲辯稱，本來就很不能理解聲明方式，因為當事人是在臉書，並沒有在三大報散布任何言詞，就算要道歉也是在臉書，而非在三大報；且沒看到實務判決是用「永久置頂公開」方式。