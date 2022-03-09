遭法辦後竟又再犯 女屋主報警抓人 慣竊遭羈押

徐姓男子甫於228連假期間，涉嫌竊取遊客放置於機車上安全帽遭警方函送法辦，徐又3月8日凌晨闖入台南市中西區府前路公寓意圖行竊，女屋主人發現後立即報警，緊閉房車痛哭失聲。員警迅速到場搜捕，當場於樓梯處查獲徐嫌，依加重竊盜罪報請地檢署偵辦，並向檢察官聲請羈押，法官裁定羈押獲准，

女被害人直至警方到場，一時還不敢開門，開門後由民權派出所長郭若萱安撫其驚嚇情緒，並配合警方調查。55歲徐姓男子由員警當場逮捕帶回並擴大調查，發現他還涉及 3月7日至台南市東區某店家，趁無人之際偷走櫃台上iPhone手機1部，經警方逐一通知被害人前來指認領回。

警方查出徐涉嫌於今年228連假迄今，多次在中西區內犯案，隨機行竊安全帽6件，路旁香爐、花瓶2件，為警方列為重點治安人口對象。他竟利用深夜意圖侵入住宅行竊，為警方迅速到場逮捕，並起獲得手贓物心型瓷器2個。