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遭法辦後竟又再犯 女屋主報警抓人 慣竊遭羈押

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

徐姓男子甫於228連假期間，涉嫌竊取遊客放置於機車上安全帽遭警方函送法辦，徐又3月8日凌晨闖入台南市中西區府前路公寓意圖行竊，女屋主人發現後立即報警，緊閉房車痛哭失聲。員警迅速到場搜捕，當場於樓梯處查獲徐嫌，依加重竊盜罪報請地檢署偵辦，並向檢察官聲請羈押，法官裁定羈押獲准，

女被害人直至警方到場，一時還不敢開門，開門後由民權派出所長郭若萱安撫其驚嚇情緒，並配合警方調查。55歲徐姓男子由員警當場逮捕帶回並擴大調查，發現他還涉及 3月7日至台南市東區某店家，趁無人之際偷走櫃台上iPhone手機1部，經警方逐一通知被害人前來指認領回。

警方查出徐涉嫌於今年228連假迄今，多次在中西區內犯案，隨機行竊安全帽6件，路旁香爐、花瓶2件，為警方列為重點治安人口對象。他竟利用深夜意圖侵入住宅行竊，為警方迅速到場逮捕，並起獲得手贓物心型瓷器2個。

市警二分局調查後認為徐短期內反覆實施同一犯罪行為，為維護社會秩序並避免更多無辜民眾受害，報請檢察官聲請預防性羈押，案經檢院支持，徐嫌經法官裁定羈押獲准。

徐姓男子涉嫌進入民宅偷取花瓶，被警方查獲後，法官裁定收押。記者黃宣翰／翻攝
徐姓男子涉嫌進入民宅偷取花瓶，被警方查獲後，法官裁定收押。記者黃宣翰／翻攝

台南 連假 檢察官

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