電動滑板車玩家闖人行道紅燈撞死超速騎士 遭判刑10月

電動滑板車玩家郭姓男子，2020年間違規騎電動滑板車上路，在北市南港區昆陽街、市民大道7段路口，撞上超速行駛的王姓機車騎士致死。士林地方法院今天宣判，郭男犯過失致死罪，判處10月徒刑；郭男到庭聆判，失落的稱願意道歉，但家屬提出600萬的和解金額太高，將會上訴討公道。

電動滑板車玩家郭男遭依過失致死罪嫌起訴，引起社會關注電動滑板車議題，現行法規根本沒辦法有效管束，連相關違規開罰數據，壓根沒有確實的統計數據。

判決指出，郭男應遵守非屬汽車及動力機械範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具「不得於道路上行駛或使用之規定」「應改以步行方式穿越路口」卻騎電動滑板車貿然闖紅燈後向前直行。

邱姓目擊者提供的行車記錄器畫面顯示，2020年10月25日晚上6時許，肇事當時市民大道7段往南港車站方向號誌「綠燈轉黃燈」昆陽街的燈號為「紅燈」。

判決指出，案發時郭男騎乘電動滑板車，從南港區昆陽街南往北方向人行道，行駛至昆陽街與市民大道7段路口「貿然闖紅燈後向前直行」；王姓騎士從市民大道7段由西往東方向第一車道行經路口「超速（車速不得超過５０公里）行駛搶黃燈駛入路口」快要通過路口時，兩車碰撞，王姓騎士人車倒地，顱骨和顏面骨折、顱內出血。不料，送醫後隔天上午，王姓騎士因顱內及胸腹腔內出血，引起呼吸衰竭死亡。

郭男供稱，當時騎著電動滑板車，時速2、3公里，看到人行號誌為綠燈，就騎過去，只看到機車燈，但不知道是什麼方向，後續其他事情就不知道。

警方分析交通事故，及北市車輛行車事故鑑定會指出，郭男在道路上行使動力運動休閒器材，違反號誌管制，為肇事主因，至於王男超速騎機車為肇事次因。

合議庭審酌，郭男一時疏失肇事釀成車禍事故，王姓騎士枉送寶貴生命，但騎士在事故上也有過失，不得全然歸責於被告，郭男學經歷、本件車禍過失程度及造成騎士死亡等，考量犯後坦承犯行，但尚未達成和解或賠償死者家屬等，全案依照過失致死罪，判處10月徒刑。可上訴。