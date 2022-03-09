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遭胞妹告發逃漏稅130萬 禾馨創辦人蘇怡寧獲不起訴
知名婦產科醫師、禾馨創辦人蘇怡寧，遭胞妹告發他在台大醫院任職時，利用她當人頭，向訊聯生技領取顧問費130萬多元涉嫌逃漏稅，違反稅捐稽徵法。台北地檢署查出，蘇怡寧遭檢舉時期，各因已逾追訴期、罪嫌不足，今給予不起訴。
蘇怡寧胞妹指控，蘇怡寧明知她在2005、2006年間均旅居美國，並未在台工作，也未對訊聯生物科技公司提供勞務或實際從訊聯公司獲取報酬，卻於訊聯公司合作領取技術顧問費時，以她為技術團隊成員，要求訊聯公司開立扣繳憑單。
蘇怡寧胞妹指控，訊聯公司各於2005、2006年開立75萬240元、55萬6665元扣繳憑單給她，因此告發蘇怡寧涉犯稅捐稽徵法以不正方法逃漏稅捐罪嫌。
蘇怡寧否認犯罪，辯稱當時他的研發團隊常往返國外交流，胞妹有幫忙安排機票、住宿等事宜，他基於照顧，有支付現金給她，就用胞妹名義申報，然因時間久遠，當年資料都已不在。
檢方函詢相關稅捐稽徵機關，財政部台北國稅局及內湖稽徵所都函覆稱，因申報資料已逾資料保存年限，故無法提供相關申報資料。檢方認為，蘇怡寧2005年行為部分，已逾追訴權時效，而2006年行為部分則因罪嫌不足，今給予不起訴處分。
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