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疑涉貪汙罪 花蓮玉里鎮長遭聲請羈押
花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉嫌以借貸名義，與多家得標工程廠商有不正當的金錢往來，昨天遭花蓮地檢署、花蓮縣調查站搜索偵辦。今天清晨5點，蔡秋龍夫婦、建設課吳姓、林姓技士、李姓清潔隊員遭檢方聲請羈押，鎮公所張姓秘書、前約聘金姓技士各交保20萬元、陳姓廠商交保30萬元，預計下午法院開羈押庭。
檢調昨天搜索玉里鎮公所、住所等15個地方，帶回11人偵訊，花蓮地檢署主任檢察官林俊廷指出，本件涉及玉里鎮公所於108年至110年間的公共工程弊案，以及蔡姓鎮長與多家得標廠商之間的不正當金錢往來，金額累計達上千萬元，涉嫌違反貪汙治罪條例收受賄賂罪、圖利罪等罪嫌，將持續深入依法偵辦。
經檢察官偵訊後，認為鎮長蔡秋龍、鎮長夫人徐惠玲、李姓清潔隊員、前建設課吳姓承辦、建設課林姓技士犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，檢方於今天清晨5點向法院聲請羈押禁見，另現任秘書、前建設課張姓科長、前建設課約聘金姓技士各20萬元交保，陳姓廠商30萬元交保，其餘3人請回。
主檢林俊廷說，該案件與花蓮縣玉里鎮大禹壘球場公共工程弊案有關，涉及驗收瑕疵問題，有查到鎮長與多間廠商之間有不正當的金錢往來，涉及多筆金額，每筆都有數百萬元，累積起來多達上千萬元，預計今天下午法院開羈押庭。
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