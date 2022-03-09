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少將貪2880元加菜金判4年半 藍委：考察部隊吃飯也貪？
陸軍花東防衛指揮部少將前參謀長韓豫平因貪汙加菜金2880元，依貪汙罪判有期徒刑4年6月定讞；國民黨立委陳以信今天在立法院司法及法制委員會，要求法務部長蔡清祥囑檢察官提非常上訴，蔡表示，會指示最高檢察署審酌、研議。
陳以信說，他過去參加外交國防委員會，也會去部隊考察，時而接受部隊以加菜金招待，根據國防部擬定的「加菜金處理作業規定」，錢不可用於民間人士，但規定並未強制民間人士不可以吃用加菜金買的食物。
陳以信說，他不是軍事幕僚人員， 卻也坐下來吃飯，難道這樣不會讓主其事的軍人也犯貪汙罪嗎？
陳以信說，此外，最高法院指韓豫平的犯後態度不佳，所以判處重刑，問題是韓根本對加菜金的使用毫無違法性認識，當然否認犯罪「怎麼可以因此說態度不佳？」
陳說，有軍人貪汙了1萬元加菜金可以判處緩刑，韓的案子法務部應該要提起非常上訴救濟，全國都在看法務部如何決定。
蔡清祥說，韓豫平的案子法官如何審理？如何形成心證？他不知清，但提起非常上訴是最高檢察署檢察總長的職權，對於陳的意見，他會轉達最高檢察署，由檢察官審酌提出非常上訴的可能性。
依最高法院判決，韓豫平被控在2015年挪用漢光演習的加菜金2880元，用來支付花防部指揮官招待部屬與家人吃海鮮的費用，日前依貪汙治罪條例之軍人利用職務上機會詐取財物罪判刑4年6月定讞，韓判刑後，藍、綠立委都聲援。
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