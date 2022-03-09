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台南七連霸議員蔡淑惠涉詐助理費 25萬元交保

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

國民黨七連霸台南市議員蔡淑惠遭檢舉疑涉嫌以人頭詐領助理費400多萬，台南地檢署昨天指揮調查局南機組人員搜索蔡淑惠服務處，查扣帳冊等相關物證，傳喚包括蔡淑惠與助理等16人、3名證人到案追查中。經檢方複訊後，蔡淑惠及邱姓女助理分別以25萬、12萬交保外，另蔡姓及許姓兩女助理因有勾串共犯、證人之虞，均聲請法院羈押禁見。

檢察官訊問後認該議員及其助理擔任臺南市議會第1、2屆議員期間，分別涉嫌以虛報親友人頭及以少報多的方式，不實申報請領公費助理補助費約400多萬元，涉有貪汙治罪條例利用職務詐領財物罪嫌及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌犯罪嫌疑重大。

其中，蔡姓及許姓兩女助理因有勾串共犯、證人之虞，均聲請法院羈押禁見，蔡淑惠及邱姓女助理則分別以25萬元、及12萬元交保，其餘被告及證人均請回。

調查局南機組人員昨天分別前往台南市議會蔡淑惠議員辦公室、南區市議員服務處等18處地點搜索，引起議會員工側目。檢調人員搜索帶回幾箱物證後離去，辦案人員並傳訊蔡淑惠與助理等人到案釐清。

國民黨台南市資深議員蔡淑惠。圖本報資料照片
國民黨台南市資深議員蔡淑惠。圖本報資料照片

台南 貪汙

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