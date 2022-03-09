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進超商沒戴口罩被勸導 罵店員3次「機掰」還辯沒侮辱
王姓男子去年12月1日傍晚走進新竹市一間超商，店員見他未戴口罩，便開口勸導，卻引發王不滿，直接怒嗆店員三次「機掰」；新竹地院審理終結，將王依公然侮辱罪判拘役15日．易科罰金1萬5000元，等同罵一次「機掰」要被罰5000元。
法官審理時，王男雖不否認嗆店員「機掰」，卻否認有公然侮辱，辯稱「機掰」一詞，是指機車的意思。
但法官指出，「機掰」一詞是指女性生殖器官，意含不雅、輕衊、粗鄙之意，而王男於新冠病毒疫情流行期間，違反防疫規定外出未戴口罩，至便利商店購菸，經店員勸導應依規定戴口罩而心生不悅，對其口出「你很機掰」。
王以女性生殖器意涵字眼形容告訴人問題很多、意見很多的機車態度，足以令聽聞者在精神上、心理上有感受難堪或不快，並在便利商店公然為之，此舉明顯對店員所為具針對性、攻擊性的謾罵言詞，堪認王男主觀上確有侮辱店員之故意。
法官認，王男未能控制自己情緒反應，僅因店員勸導在疫情期間應依規定戴口罩外出，而心生不滿，竟於公眾得出入的超商以穢語謾罵店員，貶損對方人格尊嚴；考量王迄今未與店員洽談和解，或取得對方諒解，及否認犯行，審酌依依公然侮辱罪判拘役15日，易科罰金1萬5000元。
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