酒駕自撞粉碎性骨折還被罰8萬5 工程師直呼不敢再犯

38歲顏男去年5月酒駕騎車自撞，造成膝蓋、大腿粉碎性骨折，被新北市政府交通裁罰處開出8萬5千元，因遲未繳納被移送法務部行政執行署新北分署執行扣押薪水，顏男才拄著拐杖到新北分署繳納。

新北分署指出，顏男去年5月8日晚間酒駕騎黃牌重機，行經新北市泰山區中港南路時自撞橋墩造成大腿、膝蓋粉碎性骨折，除被依公共危險罪嫌移送新北地檢署外，也被開出8萬5千元罰鍰。因顏男遲未繳納，案件移送新北分署執行，新北分署扣押身為工程師的顏男薪水後，顏男才拄著拐杖到新北分署繳納。

新北分署另外指出，26歲家住蘆洲區的陳男，在2015年間因吸毒後騎車被警方攔查，被交通裁罰處開出6萬元罰鍰，陳男因無力繳納遲遲未繳，案件2015年移送新北分署執行後無著，新北分署今年1月再度接獲此案二度移送，發現陳男又因無照駕駛等原因再被裁罰，總計裁罰9萬4千元。

新北分署今年2月扣押已在工作的陳男薪水，陳男才在老闆陪同下出面繳納，陳男老闆還向書記官感嘆，稱陳17歲左右就跟著他做五金相關工作，「就像自己的小孩，今天先幫他繳清全部罰鍰及欠費，之後再每月從薪水扣回來。」

新北分署提醒民眾，切勿酒駕或毒駕，騎車或開車上路都應遵守交通規則，若因交通違規受罰，也應儘速繳納，以免案件被移送執行，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康